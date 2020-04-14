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Экс-игрок «Ливерпуля» Сунесс о Погба: «Выкладывай свои медали на стол»

сегодня, 19:53

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный критик Грэм Сунесс, ответил на высказывание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Ранее Сунесс раскритиковал отношение Погба к футболу, на что незамедлительно ответил французский полузащитник.

Я и не знал, кто это. Слышал, что он был хорошим игроком и так далее.

Сунесс не остался в долгу, также ответив на слова Погба.

На ум приходит самая старая футбольная мудрость — выкладывай свои медали на стол.

За свою карьеру Грэм Сунесс выиграл 19 трофеев (5 раз становился чемпионом Англии в составе «Ливерпуля» и 3 раза поднимал над головой Кубок европейских чемпионов). У Погба — 11 трофеев, но хавбек «Манчестер Юнайтед» может похвастаться победой на Чемпионате Мира в составе сборной Франции.

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Все комментарии
Timeless
Timeless ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
сегодня в 20:29
не обойдет. ленивый ниггер твой Погба.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:23
Уткин Дзюбе: Выкладывай все из карманов...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:09
это вирус виноват))
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 20:09, ред.
Ну три Кубка чемпионов это конечно кое что.
Кстати у Погба еще это самое кое что впереди есть.
А вот чемпионом Мира Грем тебе уже никогда не стать.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 20:08
Только вот Погба первый раз высказался на счет Сунесса, а реакция от Сунесса детская - просто подумал мерится трофеями, и то у него в отличии от Погба нет золота Чемпионата мира и при том у Погба ещё половина карьеры впереди и он и по числу обойдет, а про Сунесса кроме того что он говорит на ТВ никто и не вспомнил бы, просто пиарится за счет француза и бывший игрок Ливерпуля.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:54
Померяться решили)
Youngberg
Youngberg
сегодня в 19:54
правильно сказал, нечего добавить
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