Экс-игрок «Ливерпуля» Сунесс о Погба: «Выкладывай свои медали на стол»

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный критик Грэм Сунесс, ответил на высказывание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Ранее Сунесс раскритиковал отношение Погба к футболу, на что незамедлительно ответил французский полузащитник.
Я и не знал, кто это. Слышал, что он был хорошим игроком и так далее.
Сунесс не остался в долгу, также ответив на слова Погба.
На ум приходит самая старая футбольная мудрость — выкладывай свои медали на стол.
За свою карьеру Грэм Сунесс выиграл 19 трофеев (5 раз становился чемпионом Англии в составе «Ливерпуля» и 3 раза поднимал над головой Кубок европейских чемпионов). У Погба — 11 трофеев, но хавбек «Манчестер Юнайтед» может похвастаться победой на Чемпионате Мира в составе сборной Франции.
Кстати у Погба еще это самое кое что впереди есть.
А вот чемпионом Мира Грем тебе уже никогда не стать.
Кстати у Погба еще это самое кое что впереди есть.
А вот чемпионом Мира Грем тебе уже никогда не стать.