Экс-игрок «Ливерпуля» Сунесс о Погба: «Выкладывай свои медали на стол»

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сегодня, 19:53

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный критик , ответил на высказывание полузащитника «Манчестер Юнайтед» .

Ранее Сунесс раскритиковал отношение Погба к футболу, на что незамедлительно ответил французский полузащитник.

Я и не знал, кто это. Слышал, что он был хорошим игроком и так далее.

Сунесс не остался в долгу, также ответив на слова Погба.

На ум приходит самая старая футбольная мудрость — выкладывай свои медали на стол.

English First Division — 🏆🏆🏆🏆🏆

European Cup — 🏆🏆🏆

League Cup — 🏆🏆🏆



«Graeme can show him the medals!» 🏅



The #SkyFootballShow discuss Paul Pogba's recent comments about Graeme Souness... pic.twitter.com/1Xo5KX9W19 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 14, 2020

За свою карьеру Грэм Сунесс выиграл 19 трофеев (5 раз становился чемпионом Англии в составе «Ливерпуля» и 3 раза поднимал над головой Кубок европейских чемпионов). У Погба — 11 трофеев, но хавбек «Манчестер Юнайтед» может похвастаться победой на Чемпионате Мира в составе сборной Франции.