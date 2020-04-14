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Поль Погба о критике в свой адрес: «Я постоянно слышу что-то о себе»

сегодня, 20:34

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о критике в свой адрес.

Думаю, по мне соскучились, нет? Я не из тех, кто постоянно смотрит новости на Sky. После матчей, когда я пересматриваю игру, я смотрю именно на игру, а не слушаю комментарии. Когда ты разбираешься в футболе, тебе не нужен тот, кто будет объяснять, что происходит.

Конечно, я слышу, когда говорят: «Поль сделал то, Поль, Поль». Возможно, однажды я встречусь с критиками и спрошу у них, потому что я действительно хочу знать это.

Я восстанавливаюсь, я могу быть где угодно, и я слышу что-то о себе, но я просто восстанавливаюсь, понимаете? Если они хотят говорить – пусть говорят, это их работа. 

Я к этому привык. По-настоящему привык. Меня это не бесит. Хорошо, когда ты слышишь приятные вещи вместо плохих, но когда ты играешь в футбол, ты знаешь себя. Ты делаешь только то, что хотят тренер и партнеры. Все остальное – просто разговоры. Думаю, это помогает продажам.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:24
собаки лают а караван идёт))
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 21:09
разговор ни о чём
Брулин
Брулин
сегодня в 20:55
Увы, далеко не все футболисты в футболе разбираются.
beefs
beefs
сегодня в 20:48
не бери в голову, бери в плечи шире будешь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:36
Хороший слух у парня, вот только характер хреновый.
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 20:35
О чем говорил не понятно.
Izmar
Izmar
сегодня в 20:34
Трудно это объяснить.
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