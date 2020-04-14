Поль Погба о критике в свой адрес: «Я постоянно слышу что-то о себе»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» высказался о критике в свой адрес.

Думаю, по мне соскучились, нет? Я не из тех, кто постоянно смотрит новости на Sky. После матчей, когда я пересматриваю игру, я смотрю именно на игру, а не слушаю комментарии. Когда ты разбираешься в футболе, тебе не нужен тот, кто будет объяснять, что происходит.

Конечно, я слышу, когда говорят: «Поль сделал то, Поль, Поль». Возможно, однажды я встречусь с критиками и спрошу у них, потому что я действительно хочу знать это.

Я восстанавливаюсь, я могу быть где угодно, и я слышу что-то о себе, но я просто восстанавливаюсь, понимаете? Если они хотят говорить – пусть говорят, это их работа.

Я к этому привык. По-настоящему привык. Меня это не бесит. Хорошо, когда ты слышишь приятные вещи вместо плохих, но когда ты играешь в футбол, ты знаешь себя. Ты делаешь только то, что хотят тренер и партнеры. Все остальное – просто разговоры. Думаю, это помогает продажам.