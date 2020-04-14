Джон Терри: «Попросил Конте включать в заявку вместо меня Аке»

Бывший защитник и капитан «Челси» рассказал, как старался помочь пробиться в состав «синих».

Как-то на Рождество я увиделся с Антонио Конте и сказал ему: «Босс, послушайте, вы включаете меня в заявку на игры, но из аренды вернулся Натан Аке». Я считал его очень талантливым футболистом.

Я попросил Конте: «Пусть он будет попадать в запас. Шансы выйти на поле у него небольшие, но это будет огромным опытом для него».

Аке попал в заявку семь, восемь, может быть, десять раз, он сыграл с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии.

Не знаю, поступили бы так, как я, другие футболисты.