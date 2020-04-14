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Джон Терри: «Попросил Конте включать в заявку вместо меня Аке»

сегодня, 21:13

Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри рассказал, как старался помочь Натану Аке пробиться в состав «синих».

Как-то на Рождество я увиделся с Антонио Конте и сказал ему: «Босс, послушайте, вы включаете меня в заявку на игры, но из аренды вернулся Натан Аке». Я считал его очень талантливым футболистом.

Я попросил Конте: «Пусть он будет попадать в запас. Шансы выйти на поле у него небольшие, но это будет огромным опытом для него».

Аке попал в заявку семь, восемь, может быть, десять раз, он сыграл с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии.

Не знаю, поступили бы так, как я, другие футболисты.

Ранее молодой защитник «Челси» Фикайо Томори назвал Джона Терри источником вдохновения.

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Все комментарии
Медив
Медив ответ SuperGobb (раскрыть)
сегодня в 22:18
Пока ты писал этот комментарий, он успел покувыркаться с твоей
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 22:06
А пока Аке бегал вместо Терри, Терри кувыркался с его женой. Аха-ха)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:38
красавчик!!браво!!
drug01
drug01
сегодня в 21:22
Хорошее дело совершил!!!!
Comdiv
Comdiv
сегодня в 21:15
Почему это, не понятно.
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