Райан Гиггз: «Я был близок к уходу из „МЮ“, когда Бекхэм перешел в „Реал“"

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о том, мог ли он когда-то покинуть « МЮ » во время карьеры игрока.

Не сказал бы, что да, но футболисту всегда хочется новых испытаний. Я ощущал, что у меня есть новый вызов в начале каждого сезона. Это могла быть защита чемпионства АПЛ , возвращение титула или же победа в чемпионате Англии несколько раз подряд, желанием выиграть Лигу чемпионов. Вызов был всегда.

Когда летом Дэвид Бекхэм покинул « МЮ », были разговоры о том, что я могу перейти в «Интер». Я ничего не слышал об этом. Прошлый сезон я начал не самым лучшим образом, но в итоге все стало на свои места. В конце сезона-2002/03 было много слухов о том, что кто-то из нас может уйти.

В итоге Дэвид ушел в «Реал». Наверно тогда я был ближе всего к тому, чтобы покинуть Манчестер. Но я никогда не хотел уезжать. Каждый год у меня была мотивация, я был частью той команды, игра за которую приносила мне удовольствие.