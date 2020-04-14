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Райан Гиггз: «Я был близок к уходу из „МЮ“, когда Бекхэм перешел в „Реал“"

сегодня, 20:52

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал о том, мог ли он когда-то покинуть «МЮ» во время карьеры игрока.

Не сказал бы, что да, но футболисту всегда хочется новых испытаний. Я ощущал, что у меня есть новый вызов в начале каждого сезона. Это могла быть защита чемпионства АПЛ, возвращение титула или же победа в чемпионате Англии несколько раз подряд, желанием выиграть Лигу чемпионов. Вызов был всегда.

Когда летом Дэвид Бекхэм покинул «МЮ», были разговоры о том, что я могу перейти в «Интер». Я ничего не слышал об этом. Прошлый сезон я начал не самым лучшим образом, но в итоге все стало на свои места. В конце сезона-2002/03 было много слухов о том, что кто-то из нас может уйти.

В итоге Дэвид ушел в «Реал». Наверно тогда я был ближе всего к тому, чтобы покинуть Манчестер. Но я никогда не хотел уезжать. Каждый год у меня была мотивация, я был частью той команды, игра за которую приносила мне удовольствие.

Ранее Поль Погба рассказал, почему перешёл в «Ювентус» из МЮ в 2012 году.

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Zola
Zola
сегодня в 21:03
Видимо жена брата не отпустила.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:58
хорошо что остался))
beefs
beefs
сегодня в 20:52
а чего же не ушел
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