Русо: «Думаю, „Барса“ договорится с Месси и может вернуть Неймара»

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо поделился мнением о будущем капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси и возможном возвращении в каталонский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Я считаю, что Месси и «Барселона» договорятся о новом контракте. Чтобы достичь соглашения, обе стороны должны пойти на некоторые уступки, но я был бы очень удивлён, если бы эта красивая история завершилась.
Думаю, что возвращение Неймара этим летом вполне возможно. Мне это абсолютно не кажется чем-то невероятным.
Есть ощущение, что пандемия приведёт к определённому падению цен на футболистов, что будет хорошо для покупателей, но плохо для тех, кто продаёт. Посмотрим, как эти факторы сбалансируются.
Ранее двоюродный брат Месси признался, что хотел бы увидеть аргентинца в другой команде и подчеркнул, что Лионель способен играть «где угодно».