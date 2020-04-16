Русо: «Думаю, „Барса“ договорится с Месси и может вернуть Неймара»

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо поделился мнением о будущем капитана «сине-гранатовых» и возможном возвращении в каталонский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Я считаю, что Месси и «Барселона» договорятся о новом контракте. Чтобы достичь соглашения, обе стороны должны пойти на некоторые уступки, но я был бы очень удивлён, если бы эта красивая история завершилась.

Думаю, что возвращение Неймара этим летом вполне возможно. Мне это абсолютно не кажется чем-то невероятным.

Есть ощущение, что пандемия приведёт к определённому падению цен на футболистов, что будет хорошо для покупателей, но плохо для тех, кто продаёт. Посмотрим, как эти факторы сбалансируются.