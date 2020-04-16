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Президент «Брешии»: «Возобновить сезон? Мы переживаем трагедию»

сегодня, 07:10

Президент «Брешии» Массимо Челлино вновь высказался против возобновления чемпионата Италии, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

ФИФА хочет, чтобы мы завершили сезон досрочно, как и Итальянский олимпийский комитет. Только лишь Федерация собирает все эти комиссии.

Мы переживаем трагедию. Я живу в Брешиа и вижу то, что никому не пожелал бы увидеть. Я боюсь пойти в свой сад, не говоря уже о прогулке на улице. Вот почему эти разговоры выводят меня из себя.

Если будет необходимо исключить клуб из Серии А, чтобы спасти футбол, я приму это решение и отправлюсь в Серию B с поднятой головой. Люди оправдывают всё экономическими проблемами.

Ранее Челлино заявил, что не позволит игрокам «Брешии» выходить на поле, если чемпионат Италии возобновится.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:56
Сейчас можно нести все что угодно.
beefs
beefs
сегодня в 07:45
Вот так прижало, это страшно
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:17
Слабые клубы на вылет
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