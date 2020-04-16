Президент «Брешии»: «Возобновить сезон? Мы переживаем трагедию»

Президент «Брешии» Массимо Челлино вновь высказался против возобновления чемпионата Италии, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

ФИФА хочет, чтобы мы завершили сезон досрочно, как и Итальянский олимпийский комитет. Только лишь Федерация собирает все эти комиссии.

Мы переживаем трагедию. Я живу в Брешиа и вижу то, что никому не пожелал бы увидеть. Я боюсь пойти в свой сад, не говоря уже о прогулке на улице. Вот почему эти разговоры выводят меня из себя.

Если будет необходимо исключить клуб из Серии А, чтобы спасти футбол, я приму это решение и отправлюсь в Серию B с поднятой головой. Люди оправдывают всё экономическими проблемами.