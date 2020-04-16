Моура: «Хочу, чтобы Кейн остался. Он очень важен для нас»

Полузащитник «Тоттенхэма» прокомментировал возможный переход нападающего «шпор» в другую команду в предстоящее трансферное окно.

Трудно говорить о будущем и переговорах, ведь это индивидуальное решение. Я уверен, что «Тоттенхэм» каждый сезон получает предложения по Харри Кейну.

Не я должен принимать решение, но, конечно, в следующем сезоне я хотел бы играть вместе с ним. Хочу, чтобы он остался, потому что он очень важен для нас, и такого игрока тяжело найти.

Все знают, что это выдающийся футболист. Он очень значим для «Тоттенхэм», это наш форвард, забивающий почти в каждом матче. Я уверен, что Моуриньо тоже хочет сохранить его. Он рассчитывает на Кейна как в оставшейся части сезона, так и в следующем розыгрыше.