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Моура: «Хочу, чтобы Кейн остался. Он очень важен для нас»

сегодня, 05:58

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал возможный переход нападающего «шпор» Харри Кейна в другую команду в предстоящее трансферное окно.

Трудно говорить о будущем и переговорах, ведь это индивидуальное решение. Я уверен, что «Тоттенхэм» каждый сезон получает предложения по Харри Кейну.

Не я должен принимать решение, но, конечно, в следующем сезоне я хотел бы играть вместе с ним. Хочу, чтобы он остался, потому что он очень важен для нас, и такого игрока тяжело найти.

Все знают, что это выдающийся футболист. Он очень значим для «Тоттенхэм», это наш форвард, забивающий почти в каждом матче. Я уверен, что Моуриньо тоже хочет сохранить его. Он рассчитывает на Кейна как в оставшейся части сезона, так и в следующем розыгрыше.

По слухам, в трансфере Кейна заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп недавно отметил, что англичанин стал бы отличным усилением для МЮ.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:14
Кейн очень важен без него команде не сладко придётся.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 05:58
если важен, пусть остаётся
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