Моура: «Хочу, чтобы Кейн остался. Он очень важен для нас»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал возможный переход нападающего «шпор» Харри Кейна в другую команду в предстоящее трансферное окно.
Трудно говорить о будущем и переговорах, ведь это индивидуальное решение. Я уверен, что «Тоттенхэм» каждый сезон получает предложения по Харри Кейну.
Не я должен принимать решение, но, конечно, в следующем сезоне я хотел бы играть вместе с ним. Хочу, чтобы он остался, потому что он очень важен для нас, и такого игрока тяжело найти.
Все знают, что это выдающийся футболист. Он очень значим для «Тоттенхэм», это наш форвард, забивающий почти в каждом матче. Я уверен, что Моуриньо тоже хочет сохранить его. Он рассчитывает на Кейна как в оставшейся части сезона, так и в следующем розыгрыше.
По слухам, в трансфере Кейна заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп недавно отметил, что англичанин стал бы отличным усилением для МЮ.