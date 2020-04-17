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Эммануэль Пети: «Мбаппе раздражает меня всё больше и больше»

сегодня, 09:24

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети подверг критике нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мбаппе прогрессировал на протяжении трех лет. Он пришел в футбол с огромным потенциалом, это был алмаз, который нужно отполировать. Несмотря на это, он начинает раздражать меня всё больше и больше. Он раздражает своих одноклубников.

Мы забываем, что он молод. Он уже совершал большие дела, но мы всегда просим большего. То, что он делает, невероятно, впереди у него светлое будущее. Но он оказывает на себя давление, потому что хочет выиграть «Золотой мяч». Это раздражает. Он должен вести себя осторожнее.

Ранее Пети похвалил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 11:03
ошибка Мбаппе он уже себя чувствует соперниками Месси и Роналду, он просто молча и не думаю должен делать то что делает, а золотой мяч ни куда не денется, он его выиграет в любом случае
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:27
Жаба душит, кстати, негритёнок давно заслужил золотой мяч.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:26
Сильным игрокам всегда завидуют
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:38
да ладно) раздражать учитесь у чалова)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:24
только его и раздражает
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