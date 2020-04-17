Эммануэль Пети: «Мбаппе раздражает меня всё больше и больше»

Бывший игрок сборной Франции подверг критике нападающего ПСЖ .

Мбаппе прогрессировал на протяжении трех лет. Он пришел в футбол с огромным потенциалом, это был алмаз, который нужно отполировать. Несмотря на это, он начинает раздражать меня всё больше и больше. Он раздражает своих одноклубников.

Мы забываем, что он молод. Он уже совершал большие дела, но мы всегда просим большего. То, что он делает, невероятно, впереди у него светлое будущее. Но он оказывает на себя давление, потому что хочет выиграть «Золотой мяч». Это раздражает. Он должен вести себя осторожнее.