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Балотелли включил Яя Туре в свою сборную всех времён

сегодня, 06:50

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли в ходе общения с экс-игроком «Арсенала» Тьерри Анри в инстаграме составил свою сборную всех времён.

В список из 11 футболистов вошли: Жулио Сезар, Максвелл, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро, Майкон, Андреа Пирло, Стивен Джеррард, Яя Туре, Антонио Кассано, Роналдо и Лионель Месси.

Наличие в составе Пирло гарантирует вам 10 голов в год, Яя умеет делать на поле всё. Думаю, это хорошая команда, хотя я не включил в неё тебя и Криштиану Роналду.

Сборная всех времён Марио Балотелли
Недавно Балотелли признался, что был бы счастлив выступать за «Наполи».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:09
Сборная но не всех времён.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:13
что то не похожа это подборка на лучших)))))
Mangur
Mangur
сегодня в 07:06
Удивительно. Как говорится без комментариев.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:59
Часть игроков выбраны явно по расистским признакам
drug01
drug01
сегодня в 06:55
Своих ставит???
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:51
Сборная по нытикам)))
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