Балотелли включил Яя Туре в свою сборную всех времён

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сегодня, 06:50

Нападающий «Брешии» в ходе общения с экс-игроком «Арсенала» Тьерри Анри в инстаграме составил свою сборную всех времён.

В список из 11 футболистов вошли: Жулио Сезар, Максвелл, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро, Майкон, Андреа Пирло, Стивен Джеррард, Яя Туре, Антонио Кассано, Роналдо и Лионель Месси.

Наличие в составе Пирло гарантирует вам 10 голов в год, Яя умеет делать на поле всё. Думаю, это хорошая команда, хотя я не включил в неё тебя и Криштиану Роналду.



Недавно Балотелли признался, что был бы счастлив выступать за «Наполи».