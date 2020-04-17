Балотелли включил Яя Туре в свою сборную всех времён

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли в ходе общения с экс-игроком «Арсенала» Тьерри Анри в инстаграме составил свою сборную всех времён.
В список из 11 футболистов вошли: Жулио Сезар, Максвелл, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро, Майкон, Андреа Пирло, Стивен Джеррард, Яя Туре, Антонио Кассано, Роналдо и Лионель Месси.
Наличие в составе Пирло гарантирует вам 10 голов в год, Яя умеет делать на поле всё. Думаю, это хорошая команда, хотя я не включил в неё тебя и Криштиану Роналду.
Недавно Балотелли признался, что был бы счастлив выступать за «Наполи».