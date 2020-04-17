Ривалдо прокомментировал возможный переход Обамеянга в «Барсу»

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сегодня, 08:27

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо высказался о потенциальном трансфере форварда «Арсенала» в каталонский клуб. Ривалдо отметил, что прежде чем делать предложение «Арсеналу» по Обамеянгу, «Барсе» нужно выяснить, впишется ли этот футболист в игру команды, сообщает источник со ссылкой на Betfair.

«Барселона» всегда ищет лучших игроков, доступных на трансферном рынке, и очевидно, что Обамеянг – отличный футболист, который может усилить клуб. Но вместо того, чтобы просто подписать игрока, «Барселона» должна выяснить, впишется ли определенный исполнитель в ее нынешнюю систему, или же трансфер приведет к тому, что новый футболист будет вынужден играть в непривычной для себя роли, что может привести к ухудшению его выступлений и общекомандным проблемам.

Отметим, по слухам, на Обамеянга претендуют «Барселона» и «Реал». Также сообщается, что в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».