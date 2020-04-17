ГлавнаяНовости

Иньеста о своем времени в «Барсе»: «Такое поколение больше не повторится»

сегодня, 08:20

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что каталонский клуб больше не сможет вырастить такое поколение игроков, как в начале 2000-х годов.

Такое поколение больше никогда не повторится. В истории клуба были различные эпохи. Молодые игроки попадали в состав первой команды, когда ее результаты были плохими, и приходилось обращать свое внимание на молодежь. Это произошло и в мое время.

Мы много лет были в этом клубе: выросли здесь, попали в первую команду и оставались там по 10, 12, 15 лет, становились капитанами. Мы сформировались там как личности.

Вальдес, Пуйоль, Хави, я. Потом были Бускетс, Пике и Месси. Будет очень тяжело повторить что-то подобное. Мы говорим об эре «Барселоне» с лучшими игроками.

Ранее полузащитник «Челси» Билли Гилмор назвал Иньесту своим кумиром.

Все новости
Эммануэль Пети: «Мбаппе раздражает меня все больше и больше»
Сегодня, 09:24 Комментарии2
Владелец «Брайтона»: «В футболе нужно ввести потолок зарплат»
Сегодня, 09:00 Комментарии11
Раньери: «Де Росси может стать великолепным тренером»
Сегодня, 08:41 Комментарии5
Ривалдо прокомментировал возможный переход Обамеянга в «Барсу»
Сегодня, 08:27 Комментарии1
Сетьен: «Надеюсь, Хави преуспеет в роли главного тренера „Барселоны“»
Сегодня, 07:35 Комментарии7
Балотелли включил Яя Туре в свою сборную всех времён
Сегодня, 06:50 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:23
...всяк кулик своё болото хвалит,у каждого поколения свои кумиры,
свой стиль ,своя команда,а иначе кто бы стал тогда вообще футбол
воспринимать как зрелище!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:51
была великая команда!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:20
К сожалению он прав
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100