Иньеста о своем времени в «Барсе»: «Такое поколение больше не повторится»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что каталонский клуб больше не сможет вырастить такое поколение игроков, как в начале 2000-х годов.
Такое поколение больше никогда не повторится. В истории клуба были различные эпохи. Молодые игроки попадали в состав первой команды, когда ее результаты были плохими, и приходилось обращать свое внимание на молодежь. Это произошло и в мое время.
Мы много лет были в этом клубе: выросли здесь, попали в первую команду и оставались там по 10, 12, 15 лет, становились капитанами. Мы сформировались там как личности.
Вальдес, Пуйоль, Хави, я. Потом были Бускетс, Пике и Месси. Будет очень тяжело повторить что-то подобное. Мы говорим об эре «Барселоне» с лучшими игроками.
Ранее полузащитник «Челси» Билли Гилмор назвал Иньесту своим кумиром.
свой стиль ,своя команда,а иначе кто бы стал тогда вообще футбол
воспринимать как зрелище!!!
свой стиль ,своя команда,а иначе кто бы стал тогда вообще футбол
воспринимать как зрелище!!!