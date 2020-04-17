Иньеста о своем времени в «Барсе»: «Такое поколение больше не повторится»

Бывший полузащитник «Барселоны» выразил мнение, что каталонский клуб больше не сможет вырастить такое поколение игроков, как в начале 2000-х годов.

Такое поколение больше никогда не повторится. В истории клуба были различные эпохи. Молодые игроки попадали в состав первой команды, когда ее результаты были плохими, и приходилось обращать свое внимание на молодежь. Это произошло и в мое время.

Мы много лет были в этом клубе: выросли здесь, попали в первую команду и оставались там по 10, 12, 15 лет, становились капитанами. Мы сформировались там как личности.

Вальдес, Пуйоль, Хави, я. Потом были Бускетс, Пике и Месси. Будет очень тяжело повторить что-то подобное. Мы говорим об эре «Барселоне» с лучшими игроками.