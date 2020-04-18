Тихонов: «Просто нужно сказать Шюррле спасибо»

Бывший капитан «Спартака» считает, что форвард в составе московского клуба не оправдал ожиданий.

Ранее стало известно, что «Спартак» вернёт Шюррле в дортмундскую «Боруссию».

Нужно сказать спасибо Шюррле за первые его игры, которые он провел достаточно хорошо, а остальное поставить в минус. По крайней мере мои ожидания он не оправдал, не знаю, как ожидания специалистов. По первым нескольким играм он выглядел неплохо, думали, что так будет продолжаться, потому что он будет набирать форму. Сказались травмы, психологические проблемы; думаю, во второй части чемпионата он никого не впечатлил.

Просто нужно сказать ему спасибо, наверное, и он поблагодарит «Спартак». Вот и все.