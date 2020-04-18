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Тихонов: «Просто нужно сказать Шюррле спасибо»

18 апреля 2020, 12:14

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что форвард Андре Шюррле в составе московского клуба не оправдал ожиданий.

Ранее стало известно, что «Спартак» вернёт Шюррле в дортмундскую «Боруссию».

Нужно сказать спасибо Шюррле за первые его игры, которые он провел достаточно хорошо, а остальное поставить в минус. По крайней мере мои ожидания он не оправдал, не знаю, как ожидания специалистов. По первым нескольким играм он выглядел неплохо, думали, что так будет продолжаться, потому что он будет набирать форму. Сказались травмы, психологические проблемы; думаю, во второй части чемпионата он никого не впечатлил.

Просто нужно сказать ему спасибо, наверное, и он поблагодарит «Спартак». Вот и все.

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
18 апреля в 18:33
Шуррле даже не поблагодарил спартак за неслыханную щедрость за счет российского народа.
ziborock
ziborock ответ oFANATo (раскрыть)
18 апреля в 14:53, ред.
Спасибо Шюррле за эту игру с ЦСКА и за голевые передачи!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 апреля в 14:28
А я уж грешным делом подумал, что именно Шюррле должен сказать спасибо за то, что срубил неплохие бабки почти не напрягаясь, а оказывается ему надо сказать спасибо, да ещё наверное и в ноженьки его дорогие поклониться.
aastik
aastik
18 апреля в 13:27
Портрет Шуррле будет повешен в музее спартака.
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 13:15
А что то мясных не видно.. не хотят Шюрле сказать спасибо....
Армейская душа
Армейская душа
18 апреля в 13:08
И денег дать - ему и агенту
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 13:01
ну дело то ещё не доделано))) спасибо потом))))))))))
VIPded
VIPded
18 апреля в 12:53
Знатно развел спартачей Андрюха...)))
Faustello
Faustello
18 апреля в 12:48
У Шюррле на стене будет висеть диплом - "Заслуженный дояр Федуна"
Nekit92
Nekit92
18 апреля в 12:48
Развел фидуна на бабосики! Пришел, создал видимость игры, пропитался спартаковским духом и досвидос.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
18 апреля в 12:37
Неужели шюрле сбежит и так и не узнает всех прелестей ФНЛ?
112910415
112910415
18 апреля в 12:26
да, сдержанное "спасибо" без эмоций
Adepta
Adepta
18 апреля в 12:16
Обязательно нужно, помог опуститься на самое дно.
AgentART
AgentART
18 апреля в 12:15
И заплатить большой золотой парашют,
Q-J-G
Q-J-G
18 апреля в 12:15
да, заслужил немного
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