Спортдиректор «Лилля» забраковал Умярова и Зиньковского

Известный блогер и журналист Василий Уткин рассказал, что за полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым и хавбеком «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским наблюдал скаут из Европы.
Я знаю, что за Умяровым наряду с Зиньковским наблюдал один очень известный европейский скаут осенью прошлого года и сказал, что у этих ребят европейского будущего нет. Вполне возможно, что он ошибается. Это очень крутой скаут — спортивный директор «Лилля», я склонен ему доверять.
Ранее Уткин поделился мнением о тренерской методике наставника «Локомотива» Юрия Семина.