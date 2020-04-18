Спортдиректор «Лилля» забраковал Умярова и Зиньковского

Известный блогер и журналист Василий Уткин рассказал, что за полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым и хавбеком «Крыльев Советов» наблюдал скаут из Европы.

Я знаю, что за Умяровым наряду с Зиньковским наблюдал один очень известный европейский скаут осенью прошлого года и сказал, что у этих ребят европейского будущего нет. Вполне возможно, что он ошибается. Это очень крутой скаут — спортивный директор «Лилля», я склонен ему доверять.