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Спортдиректор «Лилля» забраковал Умярова и Зиньковского

18 апреля 2020, 08:50

Известный блогер и журналист Василий Уткин рассказал, что за полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым и хавбеком «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским наблюдал скаут из Европы.

Я знаю, что за Умяровым наряду с Зиньковским наблюдал один очень известный европейский скаут осенью прошлого года и сказал, что у этих ребят европейского будущего нет. Вполне возможно, что он ошибается. Это очень крутой скаут — спортивный директор «Лилля», я склонен ему доверять.

Ранее Уткин поделился мнением о тренерской методике наставника «Локомотива» Юрия Семина

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Все комментарии
ren888888
ren888888
19 апреля в 01:40
Я бы их тоже не взял бы .Неинтересно.
Сп62
Сп62 ответ Некакойшенко (раскрыть)
18 апреля в 21:09
А некоторые, наоборот, рано раскрываются и рано закрываются.
A111EX
A111EX
18 апреля в 18:47
Доброго дня уважаемые! Если - это правда, у кого есть реально больные короновирусом? Всем здоровья!! Мне ни как не понять, дайте мне две пилюли " синего" и "красною" цвета ??????
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 апреля в 18:39
Кучаев свое возьмет. Травма выбила молодого парня из колеи . Но я верю , что он заиграет на высоком уровне.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 апреля в 18:12
К сожалению таких талантливых, выстрелы которых оказались холостыми, слишком много и не только в Спартаке. Выстрелили только Головин, да Бакаев а Чалов, Кучаев, Рассказов, Игнатов, Пантелеев, Жигулев, Игнатьев и т.д. и т.п. стреляют холостыми.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Некакойшенко (раскрыть)
18 апреля в 18:09
Зачем углубляться в историю., если совсем недавно воспитанник тамбовского Спартака Юра Жирков был напрочь забракован даже не скаутами, а тренерами Спартака московского. Даже на просмотре побывал и был отправлен домой. Тренеры ЦСКА оказались помудрее и сделали из Юры, пожалуй лучшего футболиста России за последнее десятилетие.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 16:14
Умяров талантливый игрок, он должен выстрелить.
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
18 апреля в 15:51
Лилль это космос на фоне Спартака, стремящегося в ФНЛ! )))
kts
kts
18 апреля в 15:16
Уткин продолжает
Дима Головашич
Дима Головашич ответ galem72 (раскрыть)
18 апреля в 14:05
Ты сравниваешь пацана из РФПЛ с чуть ли не восходящей звездой МЮ?
Соболев тоже плох только потому что Холланд круто играет?
galem72
galem72 ответ Дима Головашич (раскрыть)
18 апреля в 13:41, ред.
Да он и со своими "удачными" матчами ни в какую конкуренцию с Маком не идёт. Там по физике только "слон и моська".
Дима Головашич
Дима Головашич ответ galem72 (раскрыть)
18 апреля в 13:13
Ой, у человека пара неудачных матчей, всё, не выдерживает конкуренции с Мактоминей.
galem72
galem72 ответ Дима Головашич (раскрыть)
18 апреля в 13:02
Никакого "норм" у него нет и для его 20 лет есть куча проблем. Где он был в важных замесах с Ростовом и невским? Там у него оценки на минимуме: ни техники, ни стараний, ни положительного результата! Если сравнивать по амплуа и возрасту, то "норм" можно спокойно отнести к манчестерскому Мактоминею, который просто выгрызает свою опору, что именитые игроки позавидовали бы. А Умяров просто подающий надежды игрок, не более.
oncha
oncha
18 апреля в 12:43
У них и российского будущего нет, скоро в ФНЛ играть будут.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 апреля в 12:41
Да, Лилль это крутой клуб! Особенно на фоне Крыльев и тем более Спартака - середняка.
DanjaG
DanjaG
18 апреля в 12:29
Свиного игрулю забракует даже не специалист.
Дима Головашич
Дима Головашич ответ galem72 (раскрыть)
18 апреля в 12:10
Он норм и для своих лет у него серьёзных проблем нет, подрастёт ещё, всего 19 лет.
Дима Головашич
Дима Головашич
18 апреля в 12:08
Такое ощущение, что в Лилле и чемпионате Франции сплошные вундеркинды играют. А на деле, там Малком, который по итогу оказывается в РПЛ.
Пропасти между средними командами из топ-5 и командами из нашей лиги нет и гонять во всяких Лиллях могут реально многие.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 апреля в 11:51
Ну и ладненько ! Дома пригодятся ! До Мбапе и Холанда всё равно никогда не дотянут ,даже к 30-ти годам !
Faustello
Faustello
18 апреля в 11:24
Бедный Зиньковский, то его Спартак бракует то европа, недоделанный какой то.
А по запросу умяровская свинина - гугл вообще ничего не нашел...
Некакойшенко
Некакойшенко
18 апреля в 11:16
История знает множество примеров когда кто то кого то забраковал, а затем новоявленный звезда всплывал где то в другом месте в роли основного и незаменимого.Тем более всего мы не знаем и игрок мог быть забракован по принципу не подходит под стиль команды.Так что всё это пичуха, тем более пора уже привыкнуть, что в столь юном возрасте у нас игроки крайне редко раскрываются.Если вообще раскрываются.
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 11:00
Никому такой игрок спартака не нужен.
dino-hsv
dino-hsv
18 апреля в 10:20
зная особенность наших футболистов раскрываться только к 30 годам - всё может быть :)
galem72
galem72
18 апреля в 10:16
Ничего удивительного про Умярова. Он даже в РПЛ на опоре дрищевато выглядит. Ему сначала нужно мясом обрасти, чтобы куда-то претендовать.
Литейный 4
Литейный 4
18 апреля в 09:33
Ну Умярова понятно забраковали, он же спартач. А вот Зиньковский ещё себя покажет. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 09:27, ред.
Хорхе Луис Кампос...крут...
Но не верится что он так сказал....
particular
particular
18 апреля в 09:10
В наше время кому-то доверять, - не благодарное дело..:))
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 08:56
странное решение)) но возможно всё)
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