Дзюба оценил сериал «Война и мир»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своем Инстаграме поделился впечатлениями от британского мини-сериала «Война и мир».
«Столько слёз из-за этого сериала. Советую всем настоящим», — написал Дзюба в Инстаграме.
Ранее Дзюба порекомендовал пять сериалов для просмотра.
То что он посмотрел от Netflix называется "Ведьмак"......а не "Война и Мир"...
То что он посмотрел от Netflix называется "Ведьмак"......а не "Война и Мир"...
А BBC сняли хороший сериал с отличным и главное каноничным кастом(кроме Анатоля)
А BBC сняли хороший сериал с отличным и главное каноничным кастом(кроме Анатоля)
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока»
"Евгений Онегин", А.С. Пушкин
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока»
"Евгений Онегин", А.С. Пушкин