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Дзюба оценил сериал «Война и мир»

18 апреля 2020, 09:54

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своем Инстаграме поделился впечатлениями от британского мини-сериала «Война и мир».

«Столько слёз из-за этого сериала. Советую всем настоящим», — написал Дзюба в Инстаграме. 

Ранее Дзюба порекомендовал пять сериалов для просмотра.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 15:22
Знакомится с "Войной и Миром" Толстого по импортному мини-сериалу - это как считать себя футболистом играя лишь в настольный футбол.....)))
andreika20133
andreika20133 ответ Санчо Панса (раскрыть)
18 апреля в 13:02
Как Шариков ----За то чтобы ВСЕ...................
andreika20133
andreika20133 ответ Diablillo (раскрыть)
18 апреля в 13:00, ред.
Сколько не смотрел иностранных фильмов про Россию---- все мягко скажем не радовали. Уверен что и этот будет типа Чернобыля с русскими бАБУшками и Царистами. А Бондарчук тогда был не престарелым. Это вообще как то заведено Гамлета восемнадцатилетние не играют и Ромео четырнадцатилетним не доверяют.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 апреля в 12:40
Советую всем настоящим...А дальше, Артем? Или нужно самим догадаться)
Kuvan
Kuvan
18 апреля в 12:28
    112910415
    112910415
    18 апреля в 12:09
    любой культурный человек прислушивается к мнению ведущего эксперта !
    Garrincha58
    Garrincha58
    18 апреля в 12:06
    те кому нравится сея пародия, не далёкого ума
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    18 апреля в 11:27
    Кто то пошутил над Артёмом.....
    То что он посмотрел от Netflix называется "Ведьмак"......а не "Война и Мир"...
    shur
    shur ответ cska vperiod (раскрыть)
    18 апреля в 10:59
    ....ты думаешь он знает что такое КНИГА ?!
    Diablillo
    Diablillo ответ Литейный 4 (раскрыть)
    18 апреля в 10:47
    Престарелый Бондарчук в роли 20-ти летнего Пьера действительно зрелище пугающее)
    А BBC сняли хороший сериал с отличным и главное каноничным кастом(кроме Анатоля)
    VAN ARM
    VAN ARM
    18 апреля в 10:44
    ты не ту войну смотрел деревянный)))))))))))
    волгодон 2
    волгодон 2
    18 апреля в 10:10
    Особенно должен был задеть диалог князя Андрея Болконского со старым дубом)
    Армейская душа
    Армейская душа
    18 апреля в 10:10
    «Имел он счастливый талант
    Без принужденья в разговоре
    Коснуться до всего слегка,
    С ученым видом знатока»

    "Евгений Онегин", А.С. Пушкин
    Литейный 4
    Литейный 4
    18 апреля в 10:10
    По сравнению с Войной и Мир Бондарчука эта британская поделка ясельная группа. Гыгыгы
    beefs
    beefs
    18 апреля в 10:08
    Ну Дзюба дает, заинтересовался классикой
    drug01
    drug01
    18 апреля в 10:03
    Языком он знает все
    13523153967
    13523153967 ответ cska vperiod (раскрыть)
    18 апреля в 10:02
    Дзюба книги не читает, он только картинки смотрит
    cska vperiod
    cska vperiod
    18 апреля в 10:00
    Лучше прочитать книгу толку будет больше.
    drug01
    drug01
    18 апреля в 09:59
    Он больше всего хочет видеть
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