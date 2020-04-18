Аршавин — о скручиваниях Погребняка: «Он читер. Не мог столько сделать»

Бывший игрок сборной России усомнился в результате нападающего «Урала» в челлендже Криштиану Роналду.

Погребняк сделал 143 скручивания, тем самым превзойдя результат форварда «Ювентуса» (143 скручивания против 142 у Роналду).

Мне кажется, он видео ускорил. Там Маша (жена Погребняка – прим.) ему все смонтировала. Читер он.

Паша не такой быстрый. Он максимум раз пять согнулся за 45 секунд, тем более у него спина больная. Он же потом не разогнулся, наверное. Надо было это показывать.