Аршавин — о скручиваниях Погребняка: «Он читер. Не мог столько сделать»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин усомнился в результате нападающего «Урала» Павла Погребняка в челлендже Криштиану Роналду.
Погребняк сделал 143 скручивания, тем самым превзойдя результат форварда «Ювентуса» (143 скручивания против 142 у Роналду).
Мне кажется, он видео ускорил. Там Маша (жена Погребняка – прим.) ему все смонтировала. Читер он.
Паша не такой быстрый. Он максимум раз пять согнулся за 45 секунд, тем более у него спина больная. Он же потом не разогнулся, наверное. Надо было это показывать.