ГлавнаяНовости

Аршавин — о скручиваниях Погребняка: «Он читер. Не мог столько сделать»

18 апреля 2020, 08:12

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин усомнился в результате нападающего «Урала» Павла Погребняка в челлендже Криштиану Роналду.

Погребняк сделал 143 скручивания, тем самым превзойдя результат форварда «Ювентуса» (143 скручивания против 142 у Роналду).

Мне кажется, он видео ускорил. Там Маша (жена Погребняка – прим.) ему все смонтировала. Читер он.

Паша не такой быстрый. Он максимум раз пять согнулся за 45 секунд, тем более у него спина больная. Он же потом не разогнулся, наверное. Надо было это показывать.

 

Все новости
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии12
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Сорокин: «Сохранение названия Евро-2020 — это верное решение»
Вчера, 19:41 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Иван Петровский
Иван Петровский ответ cska vperiod (раскрыть)
19 апреля в 01:19
Идиотизм)))
Ruslan3132
Ruslan3132
18 апреля в 14:35
подкалывает )
112910415
112910415
18 апреля в 11:40
медаль герою
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 апреля в 09:38
ау, Шишанько, игрок Урала круче твоего роналды))) что скажешь??
чемпионство с душком
чемпионство с душком
18 апреля в 09:26
Ветки так быстро не скручиваются
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 08:57
А я считаю Паша молодец, у Шавы жаба.
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 08:18
Тем не менее пусть кто-нибудь так попробует.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 08:18
андрюша самый быстрый))))) сам то сколько??
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 08:14
Паша хитрец схалтурил
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100