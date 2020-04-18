Радимов: «Спартачи! Как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов иронично отреагировал на новость о том, что «Спартак» не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» контракт Андре Шюррле.
Не, ну как так-то?! Спартачи! Как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил… Так много кричали про чемпиона мира. Но… Есть же ещё Диего?! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира 1986 года.
Вечно обиженный, с плоским юмором, не видящий в своем глазу бревнища... лучше бы про 40-млн Малкома рассказал - а то купили, а толку нет!
Шюррле был в аренде, сейчас вернётся в Боруссию с концами. В чём тут риски?
А вот если Малком не заиграет... хотя Газпром еще 60 млн легко выкинет хоть за Чалова, хоть за Песьякова :))))
Вечно обиженный, с плоским юмором, не видящий в своем глазу бревнища... лучше бы про 40-млн Малкома рассказал - а то купили, а толку нет!
Шюррле был в аренде, сейчас вернётся в Боруссию с концами. В чём тут риски?
А вот если Малком не заиграет... хотя Газпром еще 60 млн легко выкинет хоть за Чалова, хоть за Песьякова :))))
Первый - капитулировал......
Сколько их там ещё осталось ??...Цорн...Тодеско...Вольф...
Первый - капитулировал......
Сколько их там ещё осталось ??...Цорн...Тодеско...Вольф...
-Я несу болельщикам Зенита радость.
-Я несу болельщикам Зенита радость.
пс. Взял в аренду, не заиграли - не выкупили, ничего страшного. Ты лучше, жиробас, поведай нам про поломанного зулуса из Барселоны за 40 млн. Вот там действительно, обхохочешься.
пс. Взял в аренду, не заиграли - не выкупили, ничего страшного. Ты лучше, жиробас, поведай нам про поломанного зулуса из Барселоны за 40 млн. Вот там действительно, обхохочешься.
Что ещё остаётся?
Что ещё остаётся?
аренде в Динамо прозибал,хотя потом чемп Болгарии стал-успех,слава,обхохочешься!!!
аренде в Динамо прозибал,хотя потом чемп Болгарии стал-успех,слава,обхохочешься!!!
А чё, поводов хоть отбавляй ;)
А чё, поводов хоть отбавляй ;)
сейчас начнется ответная атака)
сейчас начнется ответная атака)