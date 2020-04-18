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Радимов: «Спартачи! Как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил»

18 апреля 2020, 10:13

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов иронично отреагировал на новость о том, что «Спартак» не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» контракт Андре Шюррле.

Не, ну как так-то?! Спартачи! Как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил… Так много кричали про чемпиона мира. Но… Есть же ещё Диего?! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира 1986 года.

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Все комментарии
tolctoy
tolctoy
18 апреля в 18:15
Пускай за своей женой следит, а не за СПАРТАКОМ.40к питерский.
makkie
makkie
18 апреля в 15:41
Буланов такую ряху отъел, что даже в телевизор не помещается.
Вечно обиженный, с плоским юмором, не видящий в своем глазу бревнища... лучше бы про 40-млн Малкома рассказал - а то купили, а толку нет!

Шюррле был в аренде, сейчас вернётся в Боруссию с концами. В чём тут риски?
А вот если Малком не заиграет... хотя Газпром еще 60 млн легко выкинет хоть за Чалова, хоть за Песьякова :))))
Pozitivs
Pozitivs
18 апреля в 12:42
Какая там песня, один хрюк.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 апреля в 12:39
Подколол так подколол, Владислав! Бывший зенитовец и армеец не мог по определению сказать что-то хорошее в адрес пупсиков)
Лиапор
Лиапор
18 апреля в 12:39
А про какую песню Буланов сказал? Спел бы что ли...
Binger
Binger
18 апреля в 12:19
Подлечился и хорошо поел в московских ресторанах за счет свиней.
13ROS13
13ROS13 ответ Бутсы (раскрыть)
18 апреля в 12:17
Когда нет аргументов, идут оскорбления.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 12:16, ред.
Разваливается операция "железный капут" по раскулачиванию одного московского олигарха....
Первый - капитулировал......
Сколько их там ещё осталось ??...Цорн...Тодеско...Вольф...
Palex
Palex ответ За адекватность (раскрыть)
18 апреля в 12:02
Вообще- то он не о Шюррле, а о том, как спартачи радовались, что у них, чемпион мира будет играть. А немец, оказался уже не тот. Хотя спад у него начался, давно, когда он в@Челси забуксовал. А Спартак на его титул и повёлся.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 апреля в 11:45
Осторожно ! Газовая атака от лазурненьких и конских яблок ! Но нам ли ,спартачам переживать ? Мы - в респираторах !!!!)))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
18 апреля в 11:34
-Влад,что ты несёшь?
-Я несу болельщикам Зенита радость.
Бутсы
Бутсы
18 апреля в 11:31
Буланов конечно, на газпромовских харчах отмочил просто хохму, какой тонкий юмор, обхохочешься. Как раз на уровне 10 летних школьников. Пошёл бы новую старушку что-ли нашел, Пугачева вроде как одинока.

пс. Взял в аренду, не заиграли - не выкупили, ничего страшного. Ты лучше, жиробас, поведай нам про поломанного зулуса из Барселоны за 40 млн. Вот там действительно, обхохочешься.
Faustello
Faustello
18 апреля в 11:27
Владик каждый вечер слушает грустные стенания супруги под караоке и от этого стал язвительным ))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
18 апреля в 11:27
Будем топить за Зенит2.
Что ещё остаётся?
Zeychba
Zeychba
18 апреля в 11:23
Какой-то токсичный этот Радимов, надо ему целительного кипяточку попить.
shur
shur
18 апреля в 11:12
....для сравнения,в 24 года Шюррле чемп мира стал,в то время как Родя в
аренде в Динамо прозибал,хотя потом чемп Болгарии стал-успех,слава,обхохочешься!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 апреля в 11:09, ред.
А вчера ещё троллили мясных про Джона Терри.
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 11:02, ред.
Москву посмотрел. Лишний раз приобрёл друзей, узнал больше о городе. Развел Федуна на бабки.Чего ещё надо.А надежды спартачей это их проблемы!)))
galem72
galem72
18 апреля в 10:52
буланов на редкость смахивает на Табаки, такая дворовая невская ***рь!
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 10:50
Таких Шюррлей до фига под забором валяется.
За адекватность
За адекватность
18 апреля в 10:46
Как минимум по отношению к Шюррле некорректно. К нему как угодно можно относится, но все же он чемпион мира, бронзовый призер ЧЕ, чемпион АПЛ, обладатель кубка Германии. А чем Вы похвастаться можете господин Радимов? Понятно, что это подкол "Спартака", но для чего на личности переходить? Как всегда личное субъективное мнение.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 10:42
ну хотел он побыть хрюнделем))) мечта сбылась теперь домой)))))))
ошалевший
ошалевший ответ cska vperiod (раскрыть)
18 апреля в 10:34
всё равно спасибо шюррле за тот шикарнейший пас на жиго,когда лошадки в очередной раз были оседланы
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 10:29
Ахахах! Какой мощный подкол, зауважал Радимова.
ошалевший
ошалевший
18 апреля в 10:28
взяли в аренду-не заиграл,не страшно,всяко лучше чем 40 выложить за телёнка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 10:19
От неча делать все решили троллить народных.
А чё, поводов хоть отбавляй ;)
Армейская душа
Армейская душа
18 апреля в 10:15
Свиней теперь только ленивый не тролит. Но совет хороший! )))
волгодон 2
волгодон 2
18 апреля в 10:15
затралил жостко
сейчас начнется ответная атака)
Youngberg
Youngberg
18 апреля в 10:15
будет новый Шюрле, некретично
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