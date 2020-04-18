Радимов: «Спартачи! Как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил»

Тренер «Зенита-2» иронично отреагировал на новость о том, что «Спартак» не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» контракт .

Не, ну как так-то?! Спартачи! Как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил… Так много кричали про чемпиона мира. Но… Есть же ещё Диего?! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира 1986 года.