Патрик Круз рассказал, почему он покинул «СКА-Хабаровск»

Бывший форвард « СКА -Хабаровск» рассказал, почему он покинул дальневосточный клуб.

Клуб попросил заключить соглашение, у меня был контракт до мая. Но поскольку я тоже не хотел оставаться, то мы договорились следующим образом: им не нужно платить мне до мая, они просто платят все, что должны на текущий момент, и отпускают бесплатно. Словом, договорились по-дружески и приняли совместное решение.

Так как мне должны были платить до конца мая, то сказали, что выплатят отпускные и бонусы. Но я не знаю, заплатят их или нет. Потому что в этом договоре было много дополнительных пунктов и всяких правил. Но в целом для меня все окей, я не хочу с клубом сражаться. Там милые люди, хотя я не знаю, честны они были со мной или нет. Потому что этот агент от СКА так и не смог мне объяснить, сколько точно мне выплатят по отпускным и бонусам. Думаю, мне заплатили меньше, чем должны были. Но это небольшая разница.

В СКА добротно платили, все вовремя. Я слышал, что в России иногда задерживают зарплату, но в Хабаровске в этом смысле все было хорошо.

Понравилось ли в России? Да, очень! Было сложно играть в Хабаровске, потому что это очень далеко от Москвы. Когда мы отправлялись на выезды, нам приходилось лететь до Москвы, что уже восемь часов, а потом еще до Калининграда или, допустим, Казани. В этом отношении было нелегко.