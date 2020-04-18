Хавбек «Колоса» Богданов: «Жалею, что много слушал агента Селюка»

Полузащитник «Колоса» рассказал о своем опыте сотрудничества с агентом Дмитрием Селюком.

У меня нет агента. У меня был агент Дмитрий Селюк, но у нас не сложились с ним отношения. Был агент литовец, который устраивал меня в польскую «Арку». А в Украине у меня нет агента.

В Греции в «Эрготелисе» были финансовые проблемы у клуба. А вот в Польше, я считаю, у меня хорошо получилось себя проявить. Я там год был – и в финале Кубка сыграл, и мы с командой Суперкубок Польши-2018 выиграли, и мне в том матче удалось отличиться. А так, наверное, судьба складывается, что всегда возвращаюсь в Украину.

История с молдавским «Саксаном»? Это было по протекции агента. Селюк мне рассказывал разные байки, и я жалею, что много его тогда слушал. Но это теперь история, и этот этап давно завершен.