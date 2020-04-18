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Хавбек «Колоса» Богданов: «Жалею, что много слушал агента Селюка»

18 апреля 2020, 13:12

Полузащитник «Колоса» Андрей Богданов рассказал о своем опыте сотрудничества с агентом Дмитрием Селюком.

У меня нет агента. У меня был агент Дмитрий Селюк, но у нас не сложились с ним отношения. Был агент литовец, который устраивал меня в польскую «Арку». А в Украине у меня нет агента.

В Греции в «Эрготелисе» были финансовые проблемы у клуба. А вот в Польше, я считаю, у меня хорошо получилось себя проявить. Я там год был – и в финале Кубка сыграл, и мы с командой Суперкубок Польши-2018 выиграли, и мне в том матче удалось отличиться. А так, наверное, судьба складывается, что всегда возвращаюсь в Украину.

История с молдавским «Саксаном»? Это было по протекции агента. Селюк мне рассказывал разные байки, и я жалею, что много его тогда слушал. Но это теперь история, и этот этап давно завершен.

Недавно Дмитрий Селюк поделился мнением о последствиях пандемии коронавируса для трансферного рынка.

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Все комментарии
swift stream
swift stream
18 апреля в 15:33
А Уткин говорит, что он любит Селюка.
ChsZ
ChsZ
18 апреля в 14:24
Как только Селюк еще не стал другом Васи Уткина?
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 13:29
селюк слово ругательное)))
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 13:29
Селюк многим испортил карьеру и сломал жизнь.
Трубадур
Трубадур
18 апреля в 13:23
Селюк на хохлах наживается по крупному.
Comdiv
Comdiv
18 апреля в 13:17
Селюк - впариватель зулусов и большой демагог.
beefs
beefs
18 апреля в 13:13
Селюк большой сказочник
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