Агент Селмани: «Мы открыты к предложениям из России»

Агент Дениз Уйсаль, представляющий интересы вратаря турецкого «Менеменспора» Гентиана Селмани, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака» и «Краснодара».
У Селмани еще год контракта с «Менеменспором». Некоторые клубы действительно проявляют к нему интерес, в том числе клубы из России, первой турецкой лиги и из Серии А. Но из-за пандемии коронавируса, мы не можем сказать ничего конкретного. Разговор о трансферах начнется тогда, когда лиги снова будут активны.
Мы примем во внимание все предложения, которые последуют, и будем вместе решать с Селмани, где продолжать карьеру. Мы хотим принять лучшее решение, так как он является футболистом молодежной сборной. Мы открыты к предложениям из России, потому что знаем, что РПЛ — сильный чемпионат.
И тогда посмеемся мы, кого и сколько вы напривезёте в цска. Со слезами и соплями :)
И тогда посмеемся мы, кого и сколько вы напривезёте в цска. Со слезами и соплями :)