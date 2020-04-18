Агент Селмани: «Мы открыты к предложениям из России»

Агент Дениз Уйсаль, представляющий интересы вратаря турецкого «Менеменспора» , прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака» и «Краснодара».

У Селмани еще год контракта с «Менеменспором». Некоторые клубы действительно проявляют к нему интерес, в том числе клубы из России, первой турецкой лиги и из Серии А. Но из-за пандемии коронавируса, мы не можем сказать ничего конкретного. Разговор о трансферах начнется тогда, когда лиги снова будут активны.