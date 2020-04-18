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Агент Селмани: «Мы открыты к предложениям из России»

18 апреля 2020, 13:51

Агент Дениз Уйсаль, представляющий интересы вратаря турецкого «Менеменспора» Гентиана Селмани, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака» и «Краснодара».

У Селмани еще год контракта с «Менеменспором». Некоторые клубы действительно проявляют к нему интерес, в том числе клубы из России, первой турецкой лиги и из Серии А. Но из-за пандемии коронавируса, мы не можем сказать ничего конкретного. Разговор о трансферах начнется тогда, когда лиги снова будут активны.

Мы примем во внимание все предложения, которые последуют, и будем вместе решать с Селмани, где продолжать карьеру. Мы хотим принять лучшее решение, так как он является футболистом молодежной сборной. Мы открыты к предложениям из России, потому что знаем, что РПЛ — сильный чемпионат.

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makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
18 апреля в 15:37
Смейтесь-смейтесь... скоро придётся искать замену Акинфееву.
И тогда посмеемся мы, кого и сколько вы напривезёте в цска. Со слезами и соплями :)
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 14:34
Краснодар тут непричём а вот спартак большой любитель коллекционировать вратарей и ломать людям судьбы.
shlomo
shlomo
18 апреля в 14:00
Своих вратарей хватает...
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 13:57
ждите))на днях будут))))
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 13:52
Сейчас в России одни из лучших условий.
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