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Тотти признался, что чуть не развелся с женой из-за лысой кошки

18 апреля 2020, 15:14

Легенда «Ромы» Франческо Тотти рассказал о курьезном случае из своей жизни. 

Однажды я очень сильно разозлился на свою жену. Она купила лысую кошку и назвала ее Донной Паолой. 

Я просто вскипал. Она настаивала, чтобы кошка по ночам спала вместе с нами. Кошка была очень ласковой, но мы почти из-за нее развелись. 

Моя жена хотела кошку любой ценой, а я был непреклонен. Однажды она просто принесла ее домой, в конечном итоге приняла решение за всех в семье. После мы не разговаривали с ней несколько дней. Но в итоге я тоже влюбился в кошку. 

Ранее Тотти заявил, что может вернуться в «Рому».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
19 апреля в 16:13
Спать одновременно с голой женой и с голой кошкой - это ,действительно ,перебор ! Я бы не смог ! Хотя с другой стороны ......??!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ruslan3132
Ruslan3132
18 апреля в 20:04
конечно, кто так кошку называет ) я бы тоже вскипал
112910415
112910415
18 апреля в 16:53
если жена решила не отступать, спасения нет !
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 16:34
кошки это правильно)))
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 16:08
Надо было прогнать из дома вместе с кошкой.
shlomo
shlomo
18 апреля в 15:27
Прикольно, однако....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 15:26, ред.
Такая же тема.....
Только я был против вот такого гада.....к которому теперь привык...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 15:23
Вспомнился пошлый анеГдот про "Милая, побрей киску" ...
Karabal
Karabal
18 апреля в 15:15
Это была одной из причин.
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