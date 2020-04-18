Тотти признался, что чуть не развелся с женой из-за лысой кошки

Легенда «Ромы» рассказал о курьезном случае из своей жизни.

Однажды я очень сильно разозлился на свою жену. Она купила лысую кошку и назвала ее Донной Паолой.

Я просто вскипал. Она настаивала, чтобы кошка по ночам спала вместе с нами. Кошка была очень ласковой, но мы почти из-за нее развелись.

Моя жена хотела кошку любой ценой, а я был непреклонен. Однажды она просто принесла ее домой, в конечном итоге приняла решение за всех в семье. После мы не разговаривали с ней несколько дней. Но в итоге я тоже влюбился в кошку.