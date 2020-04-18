Сарри: «Меня поражают в Италии две вещи: любовь и ненависть»

Главный тренер «Ювентуса» рассказал, что его больше поразило после возвращения в Италию. Напомним, что до «Ювентуса» специалист тренировал «Челси».

Меня поражают в Италии две вещи: любовь и ненависть. В любом городе Италии нас окружает любовь, и это прекрасно, но мы также всегда окружены ненавистью.

Лично меня оскорбляли в Неаполе, в городе, где я родился, которому отдал все. Если я не выиграл ничего с «Наполи», то это только потому, что я не преуспел.

А в Турине я слышал оскорбления в адрес моей матери от фанатов «Фиорентины». Когда на вас нападают извне, вы становитесь сильнее внутри.