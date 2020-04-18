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Сарри: «Меня поражают в Италии две вещи: любовь и ненависть»

18 апреля 2020, 12:08

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, что его больше поразило после возвращения в Италию. Напомним, что до «Ювентуса» специалист тренировал «Челси». 

Меня поражают в Италии две вещи: любовь и ненависть. В любом городе Италии нас окружает любовь, и это прекрасно, но мы также всегда окружены ненавистью.

Лично меня оскорбляли в Неаполе, в городе, где я родился, которому отдал все. Если я не выиграл ничего с «Наполи», то это только потому, что я не преуспел. 

А в Турине я слышал оскорбления в адрес моей матери от фанатов «Фиорентины». Когда на вас нападают извне, вы становитесь сильнее внутри. 

Ранее Сарри рассказал, чем он занимается на карантине.  

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Все комментарии
Youngberg
Youngberg
18 апреля в 12:35
от любви до ненависти один шаг, это больше поражает
ДСА
ДСА
18 апреля в 12:13
Так, наверное, везде
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 12:13
это часть работы))
Comdiv
Comdiv
18 апреля в 12:13
Обычные вещи не только в Италии.
beefs
beefs
18 апреля в 12:08
это везде так
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