Моуриньо: «Португальские тренеры не лучшие. Хорошие специалисты есть везде»

Португальский наставник «Тоттенхэма» ответил на вопрос о том, считает ли он тренеров с португальским паспортом лучшими футбольными специалистами в мире.

Нет, я так не считаю. Я думаю, что хорошие тренеры не имеют национальности, паспорта, возраста и не принадлежат к поколениям. В каждой стране и в каждом поколении есть хорошие специалисты. Я не думаю, что можно делить на старых и новых. Те, кого считают старыми по возрасту в паспорте, богаты опытом и должны были пройти через всё. Есть хорошие и плохие тренеры. Здесь нет европейцев или южноамериканцев, есть хорошие и плохие.

Есть португальские тренеры одного поколения, которые разбросаны по всему миру. Они есть в Африке, Южной Америке, арабских странах и Европе. Подавляющее число тренеров, работающих в первой и второй лигах Португалии португальцы. Мне не нравятся эти сравнения и «войны» поколений и национальностей. Сегодняшние знания доступны каждому и находятся на расстоянии одного клика. А хорошие тренеры есть везде.