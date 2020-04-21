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Моуриньо: «Португальские тренеры не лучшие. Хорошие специалисты есть везде»

21 апреля 2020, 06:38

Португальский наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о том, считает ли он тренеров с португальским паспортом лучшими футбольными специалистами в мире.

Нет, я так не считаю. Я думаю, что хорошие тренеры не имеют национальности, паспорта, возраста и не принадлежат к поколениям. В каждой стране и в каждом поколении есть хорошие специалисты. Я не думаю, что можно делить на старых и новых. Те, кого считают старыми по возрасту в паспорте, богаты опытом и должны были пройти через всё. Есть хорошие и плохие тренеры. Здесь нет европейцев или южноамериканцев, есть хорошие и плохие.

Есть португальские тренеры одного поколения, которые разбросаны по всему миру. Они есть в Африке, Южной Америке, арабских странах и Европе. Подавляющее число тренеров, работающих в первой и второй лигах Португалии португальцы. Мне не нравятся эти сравнения и «войны» поколений и национальностей. Сегодняшние знания доступны каждому и находятся на расстоянии одного клика. А хорошие тренеры есть везде.

Защитник «Тоттенхэма» Райан Сессеньон заявил, что Моуриньо хочет выиграть АПЛ в следующем сезоне.

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VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 08:58
такова истина))) но банально))
112910415
112910415
21 апреля в 08:01
резонно, но скучно
а яркого, эпатажного ответа, чтоб все потом цитировали неделю ...такого не случилось
ОПС
ОПС
21 апреля в 07:33
Все верно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 апреля в 07:29, ред.
Все верно. Хорошие тренеры есть в каждой стране. В России, это Бердыев. И Маур лично заходил в раздевалку Ростова, чтобы выразить свое уважение тренеру.
Это не те, которые сами навяливались с подарками, типа марочной водяры, или вина португальцу).
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 06:53
Прав Моур)
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 06:52
Жозик знает, что португалские тренеры лучшие, просто поскромничал.
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