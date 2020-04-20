Ширер прокомментировал интерес МЮ к Санчо, Кейну и Грилишу

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20 апреля 2020, 23:43

Бывший форвард сборной Англии в разговоре с The Sun прокомментировал сообщения, согласно которым «Манчестер Юнайтед» интересуется вингером дортмундской «Боруссии» , нападающим «Тоттенхэма» и полузащитником «Астон Виллы» .

Я понимаю разговоры о Джейдоне Санчо, я понимаю разговоры о Харри Кейне и я точно понимаю разговоры о Джеке Грилише. Эти трое – именно те игроки, которые им нужны, чтобы вновь претендовать на большие победы.