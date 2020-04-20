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Ширер прокомментировал интерес МЮ к Санчо, Кейну и Грилишу

20 апреля 2020, 23:43

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер в разговоре с The Sun прокомментировал сообщения, согласно которым «Манчестер Юнайтед» интересуется вингером дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном и полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишем.

Я понимаю разговоры о Джейдоне Санчо, я понимаю разговоры о Харри Кейне и я точно понимаю разговоры о Джеке Грилише. Эти трое – именно те игроки, которые им нужны, чтобы вновь претендовать на большие победы.   

Отметим, что ранее Ширер рассказал о том, как сорвался его переход в МЮ, когда он выступал за «Блэкберн».

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VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 15:31
очередное не о чём)))
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 05:49
Этого будет недостаточно, нужен будет ещё сильный тренер.
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 05:15
Из трёх кого-нибудь да и купят.
AgentART
AgentART
21 апреля в 00:06
Стоит пожелать только успеха.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 23:58
Все в кучу собрались
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