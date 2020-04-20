Ширер прокомментировал интерес МЮ к Санчо, Кейну и Грилишу

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер в разговоре с The Sun прокомментировал сообщения, согласно которым «Манчестер Юнайтед» интересуется вингером дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном и полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишем.
Я понимаю разговоры о Джейдоне Санчо, я понимаю разговоры о Харри Кейне и я точно понимаю разговоры о Джеке Грилише. Эти трое – именно те игроки, которые им нужны, чтобы вновь претендовать на большие победы.
Отметим, что ранее Ширер рассказал о том, как сорвался его переход в МЮ, когда он выступал за «Блэкберн».