Креспо: «Лаутаро должен остаться в „Интере“ еще на три года»

Бывший нападающий «Интера» рассказал о карьерном росте форварда миланского клуба .

Я сказал ему, что он должен остаться в «Интере». Несомненно.

Все просто. Он хорошо выступал в аргентинском «Расинге», перешел в «Интер» и сидел на скамейке запасных, как замена Икарди, а затем стал игроком старта. Это всего лишь его первый сезон в основе, нет смысла менять все и переходить в «Барселону». Ему нужно еще минимум три года, чтобы завершить свой рост, а после он может подумать и о трансфере.