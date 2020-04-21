ГлавнаяНовости

Креспо: «Лаутаро должен остаться в „Интере“ еще на три года»

21 апреля 2020, 00:25

Бывший нападающий «Интера» Эрнан Креспо рассказал о карьерном росте форварда миланского клуба Лаутаро Мартинеса.

Я сказал ему, что он должен остаться в «Интере». Несомненно.

Все просто. Он хорошо выступал в аргентинском «Расинге», перешел в «Интер» и сидел на скамейке запасных, как замена Икарди, а затем стал игроком старта. Это всего лишь его первый сезон в основе, нет смысла менять все и переходить в «Барселону». Ему нужно еще минимум три года, чтобы завершить свой рост, а после он может подумать и о трансфере.

Ранее Креспо заявлял, что Лаутаро может стать новым Серхио Агуэро.

Все новости
Терри: «Мы действительно плакали, когда Моуриньо уходил из „Челси“»
Сегодня, 02:58 Комментарии1
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
Сегодня, 02:25 Комментарии5
Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»
Сегодня, 01:29 Комментарии5
Сантон: «Хочу остаться в „Роме“»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Вчера, 23:33 Комментарии4
Фред: «Уверен, что Сульшер станет великим тренером»
Вчера, 22:36 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 11:06
возможно это правильно))
рус фан
рус фан
21 апреля в 10:20
Пускай Лутаро попробует свои силы в каталонской команде, но сейчас еще рановато, в этом согласен с Креспо.
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 05:46
Как раз через три года парень наберёт классную форму.
cadmiy
cadmiy
21 апреля в 00:27
Удачи!
Q-J-G
Q-J-G
21 апреля в 00:26
должен.пусть остаётся
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100