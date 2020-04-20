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Сессеньон: «Моуринью хочет выиграть АПЛ в следующем сезоне»

20 апреля 2020, 23:14

Защитник «Тоттенхэма» Райан Сессеньон поделился мнением о главном тренере команды Жозе Моуриньо.

С точки зрения молодого игрока, Моуринью – именно тот тренер, с которым ты хочешь работать. Такие тренеры очень много знают о футболе и помогают нам стать лучше как игрокам. 

Жозе хочет выйти на новый уровень в следующем сезоне. Не вижу причин, почему мы не сможем занять второе или третье место в чемпионате. У нас сильная команда, и если мы сможем сохранить всех ключевых игроков, таковой и останемся. Если команда станет лучше, мы сможем сделать это. Я знаю, что Моуриньо хочет выиграть АПЛ в следующем году.

Ранее защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис выразил свое восхищение Моуриньо.

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BenderBender
BenderBender ответ Climent (раскрыть)
21 апреля в 09:58
И это говорит болельщик Сочи)))
Впрочем, вас за уши тянут. Немытые не дадут вылететь.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 09:33
вот удивил то))) но это сомнительно)))
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 05:43
Жозик всегда хочет выиграть золото но с этим соством шпор врядли, что получится.
Climent
Climent
21 апреля в 00:09
Сам хоть верит в то, что говорит. Скорее в пердив вылетит.
MSN-thebest
MSN-thebest
20 апреля в 23:51
Первое апреля прошло вроде...
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 23:25
Как то не серьёзно об этом говорить, Жозе это только может присниться
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 23:21, ред.
А другие тоже хотят, так что хотеть и выиграть - это не синонимы!!!
BarSlona
BarSlona
20 апреля в 23:21
Хахахахахахахахахахаха
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 23:14
хотеть не вредно, но как получится)
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