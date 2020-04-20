Сессеньон: «Моуринью хочет выиграть АПЛ в следующем сезоне»

Защитник «Тоттенхэма» Райан Сессеньон поделился мнением о главном тренере команды Жозе Моуриньо.
С точки зрения молодого игрока, Моуринью – именно тот тренер, с которым ты хочешь работать. Такие тренеры очень много знают о футболе и помогают нам стать лучше как игрокам.
Жозе хочет выйти на новый уровень в следующем сезоне. Не вижу причин, почему мы не сможем занять второе или третье место в чемпионате. У нас сильная команда, и если мы сможем сохранить всех ключевых игроков, таковой и останемся. Если команда станет лучше, мы сможем сделать это. Я знаю, что Моуриньо хочет выиграть АПЛ в следующем году.
Ранее защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис выразил свое восхищение Моуриньо.
Впрочем, вас за уши тянут. Немытые не дадут вылететь.
Впрочем, вас за уши тянут. Немытые не дадут вылететь.