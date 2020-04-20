Сессеньон: «Моуринью хочет выиграть АПЛ в следующем сезоне»

Защитник «Тоттенхэма» поделился мнением о главном тренере команды .

С точки зрения молодого игрока, Моуринью – именно тот тренер, с которым ты хочешь работать. Такие тренеры очень много знают о футболе и помогают нам стать лучше как игрокам.