Полузащитник «Вильярреала»: «Несправедливо отдавать титул „Барселоне“»

Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе рассказал, что нельзя отдавать титул чемпиона каталонскому клубу, пока чемпионат Испании не будет доигран.
Все хотят играть. Думаю, чемпионат по-прежнему в силе.
Было бы несправедливо отдать «Барселоне» титул. «Реал» отстает от них всего лишь на 2 очка.
Так и сделают.
Ибо Барса - это Команда номер 1 в мире футбола на данный момент.
Ты конечно можешь быть другого мнения, но кто же у тебя его спросит???)
Как говорится : "Собака лает, караван идёт"
Так и сделают.
Ибо Барса - это Команда номер 1 в мире футбола на данный момент.
Ты конечно можешь быть другого мнения, но кто же у тебя его спросит???)
Как говорится : "Собака лает, караван идёт"