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Полузащитник «Вильярреала»: «Несправедливо отдавать титул „Барселоне“»

20 апреля 2020, 22:03

Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе рассказал, что нельзя отдавать титул чемпиона каталонскому клубу, пока чемпионат Испании не будет доигран.

Все хотят играть. Думаю, чемпионат по-прежнему в силе.

Было бы несправедливо отдать «Барселоне» титул. «Реал» отстает от них всего лишь на 2 очка.

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Все комментарии
The Method Man
The Method Man ответ cska vperiod (раскрыть)
21 апреля в 21:57
Ты думаешь не сделают?
Так и сделают.
Ибо Барса - это Команда номер 1 в мире футбола на данный момент.
Ты конечно можешь быть другого мнения, но кто же у тебя его спросит???)

Как говорится : "Собака лает, караван идёт"
abramjan
abramjan
21 апреля в 14:49
Хахааа...Барселоне ....пу на воротник а не чемпионство...размечтались нытики)
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 05:57
Всячески хотят помочь Барселоне, давайте ещё дадим гному золотые бутсы и мяч и заочно кубок ЛЧ.
Cap700
Cap700
21 апреля в 00:23
В Вильярреале не об этом должны думать.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
21 апреля в 00:11
реалку в утиль, алжирца выслать на родину, барсе 1 место и все довольны
BarSlona
BarSlona
20 апреля в 23:24
А ты кто такой вообще , чтоб вообще о футболе рассуждать
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
20 апреля в 23:02
Хоть доиграют сезон,Барса станет чемпионом и будет опережать не 2 а больше очков.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 22:55
Не отдавать ни в коем случае.
drug01
drug01
20 апреля в 22:52
Для всех стран решать придется как закончить свои чемпионаты.Это касается и Испании-пока решений нет.....Пусть победит только игра ФУТБОЛ !!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
20 апреля в 22:46
Но и устраивать "пульку" меж Реалом и Барсой - тоже некорректно. Где гарантия , что за 11 туров никто из них не посыплется ? Да и борьба за попадание в ЛЧ в самом разгаре.
shlomo
shlomo
20 апреля в 22:43
Согласен, но Барса все равно выиграет!
AgentART
AgentART
20 апреля в 22:43
С одной стороны прав, а с другой причем здесь Вильярреал.
VAN ARM
VAN ARM ответ Q-J-G (раскрыть)
20 апреля в 22:41
любой другой вариант породит только споры
Jin-Ho
Jin-Ho
20 апреля в 22:34
о чём речь, как будто титул отдают Барселоне.
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
20 апреля в 22:28, ред.
Надо доигрывать...чтобы не было таких ситуаций. Хоть без зрителей
Q-J-G
Q-J-G ответ VAN ARM (раскрыть)
20 апреля в 22:23, ред.
Пока обстановка не располагает доигрывать. Разве только доигрывать в респираторах) Зрители в противогазах.
Q-J-G
Q-J-G ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля в 22:20
Так это понятно, это лучший вариант, но если не буде возможности доиграть, то как тогда. Ведь действительно это будет несправедливо, до конца 11-ть!!! туров, разница в два очка. Какой отдать титул, ничего ещё непонятно.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 22:16
все против ! только доиграть))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
20 апреля в 22:14
Надо просто доиграть, тогда и нытья никакого не будет.
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 22:09
Преимущество в два очка не даёт никакого повода отдавать титул Барселоне. Ливерпуль-справедливо! Барселона-нет. Если нет возможности закончить Примеру, надо сыграть один матч на нейтральном поле или два дома-гости между Реалом-Барселоной. Чтобы определить победителя.
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 22:04
не согласен. несправедливо!!!!
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