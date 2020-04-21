Форлан: «У нас с Агуэро был очень хороший дуэт»

Экс-нападающий «Атлетико» поделился воспоминаниями о совместной игре с нынешним форвардом «Манчестер Сити» за мадридский клуб.

У нас с Агуэро был очень хороший дуэт. Мы были разными, но отлично понимали друг друга на поле.

При защите я опускался глубже. Когда дело шло к атаке, один из нас должен был бежать в зону, которая не была занята другим.