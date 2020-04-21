Форлан: «У нас с Агуэро был очень хороший дуэт»

Экс-нападающий «Атлетико» Диего Форлан поделился воспоминаниями о совместной игре с нынешним форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро за мадридский клуб.
У нас с Агуэро был очень хороший дуэт. Мы были разными, но отлично понимали друг друга на поле.
При защите я опускался глубже. Когда дело шло к атаке, один из нас должен был бежать в зону, которая не была занята другим.
Напомним, Агуэро в период карантина стал учителем испанского языка.
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
Отменять вообще не будем, хотя бы потому что введение этого задания увеличило кол-во комментов аж на 80% в день (сравниваю на период бесфутболья). Но с 50 до 30 очков сейчас сократил, чтобы снизить градус противостояний.
Но, чтобы привлечь больше интереса к новым материалам, при этом не ограничивая пользователя во времени для чтения материала и написания комментария, начисления за обычные комментарии теперь идут в материалах, опубликованных не позднее 7 часов от текущего момента, вместо 24, как было раньше. Но по сути оно не сильно повлияет на выбор материалов пользователем по сравнению с 24 часами - в старые новости пишут мало.
Ну и мы не то, чтобы гонимся за комментами - в финансовом плане сайту от них толку мало, но раз убрали начисления за привязку твиттера и вк, то игрокам нужна какая-то альтернатива для набора очков, это все-таки 4000 очков в месяц было.
И зря вы прибедняетесь, что в блок "лучших комментариев" не попадете - объемные же у вас получаются, как показал прошедший день. За этот 500 конечно не дадут - все-таки согласитесь, странно было бы признавать коммент про конкурс прогнозов лучшим в новости про хавбека "Зари". Так что тут не в критике дело, и не в ошибках тем более. Да и в "лучший комментарий" легко может попасть "сестра таланта", если она сама не урод в семье.
-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Доброе утро! Прелестное решение: -на фоне повышения очков за длинный толковый комментарий урезать очки за первый.
Короче, достаём буквари, учебники по русскому, вспоминаем азы сочинения - вступление,основание, вывод, или что-то навроде того.
Только вот не каждый сможет вспомнить, написать много, шобы понравилось узкому кругу людей. Тем самым вы отсеиваете от приличных очков большую группу людей без писательских талантов, но желающих побороться в конкурсе.
И ещё. Без претензии на лучший, но вот ведь написано много и по делу, но в статье про Форлана. Так а напрямую в КП коммент не написАть, только в левой статье по хештегу.
А ещё вы зря отказались от мемов. Народу удавались иногда угарные подписи, в галерею было приятно заглянуть.
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
Отменять вообще не будем, хотя бы потому что введение этого задания увеличило кол-во комментов аж на 80% в день (сравниваю на период бесфутболья). Но с 50 до 30 очков сейчас сократил, чтобы снизить градус противостояний.
Но, чтобы привлечь больше интереса к новым материалам, при этом не ограничивая пользователя во времени для чтения материала и написания комментария, начисления за обычные комментарии теперь идут в материалах, опубликованных не позднее 7 часов от текущего момента, вместо 24, как было раньше. Но по сути оно не сильно повлияет на выбор материалов пользователем по сравнению с 24 часами - в старые новости пишут мало.
Ну и мы не то, чтобы гонимся за комментами - в финансовом плане сайту от них толку мало, но раз убрали начисления за привязку твиттера и вк, то игрокам нужна какая-то альтернатива для набора очков, это все-таки 4000 очков в месяц было.
И зря вы прибедняетесь, что в блок "лучших комментариев" не попадете - объемные же у вас получаются, как показал прошедший день. За этот 500 конечно не дадут - все-таки согласитесь, странно было бы признавать коммент про конкурс прогнозов лучшим в новости про хавбека "Зари". Так что тут не в критике дело, и не в ошибках тем более. Да и в "лучший комментарий" легко может попасть "сестра таланта", если она сама не урод в семье.
-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Доброе утро! Прелестное решение: -на фоне повышения очков за длинный толковый комментарий урезать очки за первый.
Короче, достаём буквари, учебники по русскому, вспоминаем азы сочинения - вступление,основание, вывод, или что-то навроде того.
Только вот не каждый сможет вспомнить, написать много, шобы понравилось узкому кругу людей. Тем самым вы отсеиваете от приличных очков большую группу людей без писательских талантов, но желающих побороться в конкурсе.
И ещё. Без претензии на лучший, но вот ведь написано много и по делу, но в статье про Форлана. Так а напрямую в КП коммент не написАть, только в левой статье по хештегу.
А ещё вы зря отказались от мемов. Народу удавались иногда угарные подписи, в галерею было приятно заглянуть.