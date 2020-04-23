«Казанка» опубликовала видео в память о Самохвалове

«Казанка» опубликовала видео, посвящённое защитнику Иннокентию Самохвалову, который недавно погиб.
«Сегодня мы простились с Кешей. Случившееся до сих пор не укладывается в голове… Спасибо за все ваши слова поддержки! Памяти Иннокентия Самохвалова», — говорится в Твиттере.
Сегодня мы простились с Кешей.— ФК «Казанка» Москва 😷 (@fckazanka) April 23, 2020
Случившееся до сих пор не укладывается в голове...
Спасибо за все ваши слова поддержки!
Памяти Иннокентия Самохвалова ❤️ pic.twitter.com/tdn1H4B5TN