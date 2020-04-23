«Казанка» опубликовала видео в память о Самохвалове

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вчера, 15:44

«Казанка» опубликовала видео, посвящённое защитнику , который недавно погиб.

«Сегодня мы простились с Кешей. Случившееся до сих пор не укладывается в голове… Спасибо за все ваши слова поддержки! Памяти Иннокентия Самохвалова», — говорится в Твиттере.