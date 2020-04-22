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«Buon Compleanno, Massimo!» — «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

22 апреля 2020, 13:37

Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего главного тренера команды Массимо Карреру с днем рождения. Сегодня итальянскому специалисту исполняется 56 лет. 

Напомним, что недавно Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием.

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Все комментарии
spartak kursk
spartak kursk
22 апреля в 22:31
С днём рождения!!!Спасибо за титулы!!!Спасибо за возрождение надежды!!!
DVOK68
DVOK68
22 апреля в 18:35
С днём рождения,Массимо!
Санчо Панса
Санчо Панса
22 апреля в 17:08
С днем рождения, макаронник! После Спартака он был нужен только АЕКу, как оказалось)
Clavан
Clavан
22 апреля в 15:37
Юбилейного тренера поздравили с юбилеем.
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 15:14
С Днём рождения физрук. И больше не вляпывайся! Гыгыгы
makkie
makkie
22 апреля в 14:30
ТРЕНЕР с большой буквы, прекрасный мотиватор и человек!
Массимо навсегда останется тренером-победителем.
Спасибо и удачи!
Karabal
Karabal
22 апреля в 14:26
Смешно, когда гонят тренера, участвующего в покупке чемпионства, и приглашают физрука, опускающего команду в пердив.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 14:05
А губошлёп хрен положил, гадость какую-нибудь отправил и лайкнул.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 13:48
надо звать назад)) действуй цорн)))
Тага Дага
Тага Дага
22 апреля в 13:42
Мои искренние поздравления лучшему тренеру десятилетия из иностранных в российском чемпионате.Живи ещё 56 лет...и возвращайся в Спартак. ..тебя всегда примут.
SHMEL
SHMEL
22 апреля в 13:41
Федун наверное звонил,слёзно умолял вернуться...
beefs
beefs
22 апреля в 13:38
хорошо чо не забыли
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