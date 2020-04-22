«Buon Compleanno, Massimo!» — «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего главного тренера команды Массимо Карреру с днем рождения. Сегодня итальянскому специалисту исполняется 56 лет.
Напомним, что недавно Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием.
Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего главного тренера команды Массимо Карреру с днем рождения. Сегодня итальянскому специалисту исполняется 56 лет.
Напомним, что недавно Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием.
Массимо навсегда останется тренером-победителем.
Спасибо и удачи!
Массимо навсегда останется тренером-победителем.
Спасибо и удачи!