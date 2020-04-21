Алаев сообщил, что 27 апреля обсудит с клубами РПЛ завершение чемпионата

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал итоги видеоконференции УЕФА с представителями 55 ассоциаций по вопросу доигровки сезона.
Прежде всего хочу отметить оптимистичный настрой УЕФА. По-прежнему обсуждаются несколько вариантов возобновления национальных чемпионатов, коллеги склоняются к тому, который позволит закончить чемпионаты и еврокубки в августе. При этом УЕФА допускает, что в каких-то странах с этим могут быть сложности.
В понедельник пройдет видеоконференция клубов РПЛ, планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата. Также параллельно будем вести консультации с нашими властями. Конечно, пока сложно прогнозировать, как именно будет развиваться ситуация в дальнейшем, но мы должны дать ориентиры нашим клубам, чтобы они смогли подготовиться к возобновлению игр.
Отметим, что ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался в поддержку проведения игр РПЛ без болельщиков.
Чемпионат доиграть, когда снимут карантин.
Может этот бред закончить, а действительно подумать о переходе на систему "весна-осень"?
И чемпионат без проблем осенью доиграем и следующий начнём без всяких авралов, да и начнём наконец то в регионах футбол подымать. Хватить играть зимой, а летом смотреть на хорошие поля...
Чемпионат доиграть, когда снимут карантин.
Может этот бред закончить, а действительно подумать о переходе на систему "весна-осень"?
И чемпионат без проблем осенью доиграем и следующий начнём без всяких авралов, да и начнём наконец то в регионах футбол подымать. Хватить играть зимой, а летом смотреть на хорошие поля...