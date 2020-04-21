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Алаев сообщил, что 27 апреля обсудит с клубами РПЛ завершение чемпионата

21 апреля 2020, 19:53

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал итоги видеоконференции УЕФА с представителями 55 ассоциаций по вопросу доигровки сезона.

Прежде всего хочу отметить оптимистичный настрой УЕФА. По-прежнему обсуждаются несколько вариантов возобновления национальных чемпионатов, коллеги склоняются к тому, который позволит закончить чемпионаты и еврокубки в августе. При этом УЕФА допускает, что в каких-то странах с этим могут быть сложности.

В понедельник пройдет видеоконференция клубов РПЛ, планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата. Также параллельно будем вести консультации с нашими властями. Конечно, пока сложно прогнозировать, как именно будет развиваться ситуация в дальнейшем, но мы должны дать ориентиры нашим клубам, чтобы они смогли подготовиться к возобновлению игр.

Отметим, что ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался в поддержку проведения игр РПЛ без болельщиков.

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21 апреля Комментарии7
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oFANATo
oFANATo
21 апреля в 22:02, ред.
Что с клубами обсуждать?

Как скажут власти по ситуации с эпидемией так и будет.

От РПЛ ничего не зависит.

Раньше середины лета футбола можно и не ждать.

А лучше всего доиграть осенью

А потом перейти на весна-осень.
За адекватность
За адекватность ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
21 апреля в 21:49
Да я обычный пользователь сайта, как и Вы. Поэтому что меня устраивает, а что нет дело третье. Я сомневаюсь, что хоть один из вариантов устроит клубы. ЛЧ это хорошие деньги. По первому варианту почему это условно должно устраивать "Ростов", который останется без ЕК? А по второму почему это должно устраивать условно "Краснодар", который вполне реально претендует на 2-е место, да и не только он, которое дает прямую путевку в ГЭ ЛЧ и хорошие деньги? Вы полагаете, что клубы согласятся условно на хоть один из Ваших вариантов? Я сомневаюсь. Волевое решение РФС? Будет буча.Но это все лирика. Мое мнение, нужно доигрывать чемпионат до осени ( пусть даже без зрителей в крайнем случае). Но естественно все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. А как оно будет, время покажет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ За адекватность (раскрыть)
21 апреля в 21:12
Вариантов два. Или по результатам прошлого сезона или по результатам на данный момент.
Во всяком случае всё опять же решаемо у нас и только у нас, в данном случае УЕФА, если Вы об этом думаете, своей роли не играет.
Моё мнение еврокубковые места должны распределиться по результатам до приостановления чемпионатов.
Место в ЛЕ победителя кубка России останется за победителем, так как начинает свой путь с группового этапа и время определить будет предостаточно.
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Adepta
Adepta ответ cska vperiod (раскрыть)
21 апреля в 20:29
Зениту это не нужно, а коне-лыжники в еврокубки могут не попасть.
За адекватность
За адекватность ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
21 апреля в 20:26
Есть только одно но. Кто будет представлять страну в ЕК сезона 2020-2021, коли мы будем спокойно осенью доигрывать ? Жребий бросить? Или надеяться на то, что новый ЕК сезон в этом году не начнется, так как прошлый не успеют доиграть? А если успеют и начнется? А насчет бесполезности заседаний именно сейчас солидарен.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 20:10
всё предсказуемо))) и просто))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 20:09
Результат заранее известен.
Чемпионат доиграть, когда снимут карантин.
Может этот бред закончить, а действительно подумать о переходе на систему "весна-осень"?
И чемпионат без проблем осенью доиграем и следующий начнём без всяких авралов, да и начнём наконец то в регионах футбол подымать. Хватить играть зимой, а летом смотреть на хорошие поля...
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 20:09
Наверное Зенит и его руководство настаивает.
112910415
112910415
21 апреля в 20:08
хорошо
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 20:06
Ждемс результатов обсуждения.
Zenit_84
Zenit_84
21 апреля в 19:58
Играйте давайте, расслабились)
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 19:55
Путина тоже надо пригласить.
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