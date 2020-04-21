Алаев сообщил, что 27 апреля обсудит с клубами РПЛ завершение чемпионата

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал итоги видеоконференции УЕФА с представителями 55 ассоциаций по вопросу доигровки сезона.

Прежде всего хочу отметить оптимистичный настрой УЕФА . По-прежнему обсуждаются несколько вариантов возобновления национальных чемпионатов, коллеги склоняются к тому, который позволит закончить чемпионаты и еврокубки в августе. При этом УЕФА допускает, что в каких-то странах с этим могут быть сложности.