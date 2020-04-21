Футболистам иркутского «Зенита» выплатили долги по зарплате

Сообщается, что иркутский «Зенит» выплатил заработную плату своим футболистам.
Задолженность перед игроками и работниками клуба, которые не получали денег с июля 2019 года, составляла 12,5 млн рублей.
Руководство клуба погасило долг только после вмешательства прокуратуры.
Иркутский Зенит это команда иркутского авиазавода, которая существовала ещё с советских времён и к ленинградскому, а потом и питерскому Зениту не имеет никакого отношения, как собственно и к Газпрому.
Ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке плачевная. Зачем содержать команду когда помимо затрат на команду требуется строить стадионы пригодные играть в зимнее время?!
Надо сказать спасибо РФС за то, что в наших регионах он убивает футбол, а иначе переход на систему осень-весна не назовёшь.
Скажите, но ведь спонсор у Зенита ОАО «Иркут», одна из крупнейших в мире, В МИРЕ! заводов? Да, но деньги все в Москве!!!
В нашем регионе уже погибли такие команды как "Звезда", которая была в шаге от высшей лиги, в 1995 году финишный рывок чуть ли не оставил без вышки питерский Зенит, не хватило всего 4 очка.
РФС думает только о том, что ей выгоднее, где денег больше, а о развитии.... лучше промолчать..........
Иркутский Зенит это команда иркутского авиазавода, которая существовала ещё с советских времён и к ленинградскому, а потом и питерскому Зениту не имеет никакого отношения, как собственно и к Газпрому.
Ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке плачевная. Зачем содержать команду когда помимо затрат на команду требуется строить стадионы пригодные играть в зимнее время?!
Надо сказать спасибо РФС за то, что в наших регионах он убивает футбол, а иначе переход на систему осень-весна не назовёшь.
Скажите, но ведь спонсор у Зенита ОАО «Иркут», одна из крупнейших в мире, В МИРЕ! заводов? Да, но деньги все в Москве!!!
В нашем регионе уже погибли такие команды как "Звезда", которая была в шаге от высшей лиги, в 1995 году финишный рывок чуть ли не оставил без вышки питерский Зенит, не хватило всего 4 очка.
РФС думает только о том, что ей выгоднее, где денег больше, а о развитии.... лучше промолчать..........