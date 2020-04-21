ГлавнаяНовости

Футболистам иркутского «Зенита» выплатили долги по зарплате

21 апреля 2020, 15:31

Сообщается, что иркутский «Зенит» выплатил заработную плату своим футболистам.

Задолженность перед игроками и работниками клуба, которые не получали денег с июля 2019 года, составляла 12,5 млн рублей.

Руководство клуба погасило долг только после вмешательства прокуратуры. 

Все новости
«Казанка» опубликовала видео в память о Самохвалове
Вчера, 15:44 ВидеоКомментарии3
«Динамо» пригласило телеведущего Соловьёва на свой матч после его критики
22 апреля ФотоКомментарии34
«ВЭБ.РФ» стал владельцем 77,63% акций ЦСКА
22 апреля Комментарии79
«Buon Compleanno, Massimo!» — «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения
22 апреля ФотоКомментарии12
Президент «Ахмата» принял эстафету у Кадырова и подстригся налысо
22 апреля ВидеоКомментарии7
Алаев сообщил, что 27 апреля обсудит с клубами РПЛ завершение чемпионата
21 апреля Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ armeec_ (раскрыть)
22 апреля в 09:40
Что и требовалось доказать! Когда толком нечего ответить, сразу включается оскорбления.
С такими и общаться противно!
armeec_
armeec_ ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
22 апреля в 01:46
Погоди погоди. Ты мне че тут начинаешь лепить?
Так, а я чем тебе говорил? суть таже. начало -/+ неделя, оно разницу делает?
Ты посмотри какие поля были в начале чемпа? надеюсь видел) Да этих полей 10лет назад не мечтали.
А причем тут вообще перерыв? за него речи вообще не было. балоболку сюда не надо вставлять.
Ты там о Сибири толкуешь, а расскажи, кто в иркутане заинтересован о футболе? или Путин помоги?
Уже говорил, Томь дышло, там нет хозяина, дадут бабло выйдут в РПЛ потом туда же обратно, а куча дядей на этом наварятся. ты за этот Сибирский футбол? так и в твоём иркутане.

Ты для меня уже не мужик, так как обвинив меня в том, что я ставлю себе лаки.(и не ответил за свой базарик)
и тот момент, что ты стукаешь на своих оппонентов по конкурсу прогнозов. да и в вопросе модера тоже. фуууу
Извиняй, так воспитан, твоя сущность понятна.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ armeec_ (раскрыть)
21 апреля в 22:34
Где я слился? я тебе конкретно написал что по сравнению с тем годом остальные начинались ещё позже (14 марта), вот и получается 3-4 недели разница, а ты говорил всего про неделю. И как после этого с тобой общаться? да ты даже не смотря на точные даты всё рано пытаешься какую то свою непонятную тему нести. Тебе чего надо то?
Давай для начала приведи мне точные данные чемпионата, что перерыв был почти такой же, ну как ты говоришь чуть больше недели. Если перерыв больше двух недель даже не заикайся и мне не пиши! Надеюсь ты человек дела, нормальный мужик и ответишь за свои слова и приведёшь доказательств. В случае не подтверждения твоей теории мне не пиши, вот и посмотрим!
armeec_
armeec_ ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
21 апреля в 22:22
За какие это слова я не ответил? Ты мне привел ОДИН год. я тебе привел по факту ТРИ.
За начало чемпа весны? ты просто слился, не назвав не одной даты.

А какие оскорбления? То, что у тебя два ака?факт(сам того не отрицаешь)
То, что стучишь о якобы не честной борьбе на Ангела(судя по тэгу кп ). тоже факт. Как смотрю и по тэгу вопрос модератору, частый гость.

В Чем оскорбления то? Тебе факты в лицо, ты начинаешь юлить.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Vredinka_online (раскрыть)
21 апреля в 22:22
Vredinka_online
Сегодня 03:03
ответ пользователю Звезда по имени Солнце (раскрыть)
Я согласна с Аrmeec нам не поможет осень-весна. Нам помогут хорошие крытые стадионы.


Только сейчас заметил!!! Как ты можешь с ним быть согласна, если он наоборот за эту систему, а ты говоришь против! Смешно, по твоей логике ты получаешься со мною согласна!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Vredinka_online (раскрыть)
21 апреля в 22:18
Вы не из той партии случаем?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ armeec_ (раскрыть)
21 апреля в 22:17
Мне лично с вами тоже нет желания общаться, тем более совести у вас точно нет, даже за свои слова не отвечаете.
Тем более когда заканчиваются аргументы (Правда они и не начинались) или обычно такие переходят на оскорбления или искать что то ещё! Сразу предупреждаю, на провокации не поддаюсь...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Vredinka_online (раскрыть)
21 апреля в 22:12
Постройте для начала такие стадионы для начала в Сибири и на Дальнем Востоке, а потом уж говорите!
Или вы до тоже идейные, что бы загубить футбол в этих регионах?
Сборная СССР как и Россия всегда зависала от сибиряков, а теперь вы говорите, что в Сибири футбол должен умереть... И как с вами разговаривать?
armeec_
armeec_ ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
21 апреля в 22:05
Сколько НЕДЕЛЬ готовились к еврокубкам?))ты о чем вообще)))
Ну так назови мне цифры начало чемпа, на сколько они позже?)

Врединке Привет?)
Обязательно передам) Только ты наверное промохал, что это девушка моя)))

а вот стучать в КП и не только, смотрю твоя любимая миссия)) ой какие правдивые иркутани)))
Vredinka_online
Vredinka_online ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
21 апреля в 22:03
Я согласна с Аrmeec нам не поможет осень-весна. Нам помогут хорошие крытые стадионы.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ armeec_ (раскрыть)
21 апреля в 21:53
Vredinka_online привет!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ armeec_ (раскрыть)
21 апреля в 21:52
Ты просто молод и не помнишь того, как чемпионат заканчивалс, а наши клубы ещё пару недель готовились к еврокубкам.
Даже из приведённых тобой дат и то получается перерыв больше чем одна неделя тем более начала чемпионата было позже! Так, что суть то не меняется, какая неделя? То, что насчёт акков, да я и не скрывал особо, есть претензия?
Так, что думай о чём пишешь и в чём обвиняешь, как то нелепо выглядит.
armeec_
armeec_ ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
21 апреля в 21:41
факты во лжи, предоставь, что я сам себе лайки ставлю, иркутанин ты правдивый
armeec_
armeec_ ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
21 апреля в 21:39
Красавчик! Честно признался, что Байкал-38 и звЯзда -один чел)
На вскидку беру:
окончание:
29.11.2009
22.11.2008
26.11.2006

или мы только выдёргиваем то, что нам в пользу? а может по началу весны пройдёмся?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ armeec_ (раскрыть)
21 апреля в 21:33, ред.
Просто на вскидку набрал 2007 год Время проведения 10 марта — 11 ноября
Теперь смотри этот чемпионат
Последняя игра Спартак Ростов 9 декабря, первый матч после перерыва 28 февраля КС- Оренбург!
Кто врёт? У тебя вообще совесть то есть, что бы вопреки фактам обвинять других во лжи?
Или ты скажешь, что разница между 11 ноября до 9 декабря и от 28 февраля до 10 марта в складчину всего неделя? 19+10= 7? ну вы уж извините, но дурака из меня делать не надо. А лучше проверяйте факты перед тем как писать непонятно что!
armeec_
armeec_ ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 21:18
И да, я живу в Томской обл. дабы мне тут иркутанит не писал о климате и футболе.
Скажу о Томи. тама нажиться на Томи хоть отбавляй и такая Томь. нафиг не нужна в рпл
armeec_
armeec_ ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 21:10
Зачем ты мне врешь?? я кому говорил, посмотри внимательно на календарь старый и новый?! и ты увидишь не большую разницу. Весной, там вообще минимум разница. Осенью чуть больше, НО НЕ ДВЕ НЕДЕЛИ.
А вот то, что РФС не может развести северные и южные команды по календарю, это факт! НООО, об этом трезвонили в голосину и при весна-осень!

Лайки себе?) ты наверное попутал с кем-то, звЯзда солнца с комментами в топе!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ armeec_ (раскрыть)
21 апреля в 20:42
А вот что бы не играть при календаре "весна-осень" при -20 надо календарь правильно составлять!
Или ты забыл, что творил ЦСКА? Летний матч перенёс в Москву, а в холод приехал в Сибирь и плакал громко...Так кто просил ЦСКА слёзно на коленях умолят о рокировке матчей?
Ух, ты, может и этого не знаем, зато лайки себе исправно ставим!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ armeec_ (раскрыть)
21 апреля в 20:33, ред.
Разница в неделю? Так вот раньше чемпионат заканчивался на две недели раньше, осенью, а не как сейчас в декабре зимой, и начинался на две недели позже весной, разница почти в месяц. Это мы рассмотрели РПЛ, а что там в ФНЛ или ещё дальше в ПФЛ и ЛФЛ?
Ладно у Вас там тепло, а у нас то холодно! Или про это забудем?
Ладно я согласен забыть если ваши регионы воспитают чемпионом Европы и мира.. А где, а нету! Сибирь всегда была поставщиком как сборной СССР, так и России, думаю перечислять имена смысла нет, кто в футболе понимает знает их имена.
Ну так давай похерем сибирский футбол и все дела...... У меня просто слов нет такой не осведомленности...
armeec_
armeec_ ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 20:16
Что опять за глупость про осень-весна?
Посмотри плз. Только внимательно, старую систему и новую. Ты удивишься, тама разница чуть больше недели!
Я например помню, как при весна-осень, Томь играла дома(вроде с Динамо, могу ошибаться) при -20 иии?))
Байкал-38.
Байкал-38.
21 апреля в 18:42
Хочу объяснить всем!
Иркутский Зенит это команда иркутского авиазавода, которая существовала ещё с советских времён и к ленинградскому, а потом и питерскому Зениту не имеет никакого отношения, как собственно и к Газпрому.
Ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке плачевная. Зачем содержать команду когда помимо затрат на команду требуется строить стадионы пригодные играть в зимнее время?!
Надо сказать спасибо РФС за то, что в наших регионах он убивает футбол, а иначе переход на систему осень-весна не назовёшь.
Скажите, но ведь спонсор у Зенита ОАО «Иркут», одна из крупнейших в мире, В МИРЕ! заводов? Да, но деньги все в Москве!!!
В нашем регионе уже погибли такие команды как "Звезда", которая была в шаге от высшей лиги, в 1995 году финишный рывок чуть ли не оставил без вышки питерский Зенит, не хватило всего 4 очка.
РФС думает только о том, что ей выгоднее, где денег больше, а о развитии.... лучше промолчать..........
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 17:20
Ещё одно миллеровское гнездо.
Adepta
Adepta ответ VAN ARM (раскрыть)
21 апреля в 17:16
Причем здесь газ, самое название.
ДСА
ДСА
21 апреля в 16:36
Такому руководству веры нет.
VAN ARM
VAN ARM ответ swift stream (раскрыть)
21 апреля в 16:19
газу не хватит на везде))) труба не резиновая))
swift stream
swift stream ответ VAN ARM (раскрыть)
21 апреля в 16:16
Зениты скоро везде будут.
LOpp
LOpp
21 апреля в 15:48
Футболисты иркутского «Зенита» согласились на понижение зарплаты и в итоге остались должны клубу.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 15:43
не знал что он и в иркутске есть)))))
Zenit_84
Zenit_84
21 апреля в 15:32
Уже неплохо. Деньги нужны всем
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100