Президент «Ахмата» принял эстафету у Кадырова и подстригся налысо

Президент «Ахмата» Магомед Даудов вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым подстригся налысо. Об этом Даудов поведал в своем Инстаграме.
Недавно Магомед Даудов рассказал о ситуации в «Ахмате».
Президент «Ахмата» Магомед Даудов вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым подстригся налысо. Об этом Даудов поведал в своем Инстаграме.
Недавно Магомед Даудов рассказал о ситуации в «Ахмате».
побреются все, кроме врагов режима ...
ну, то есть, совсем все !
побреются все, кроме врагов режима ...
ну, то есть, совсем все !
Даже сами над собой смеются......
Даже сами над собой смеются......