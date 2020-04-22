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Президент «Ахмата» принял эстафету у Кадырова и подстригся налысо

22 апреля 2020, 10:59

Президент «Ахмата» Магомед Даудов вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым подстригся налысо. Об этом Даудов поведал в своем Инстаграме. 

Недавно Магомед Даудов рассказал о ситуации в «Ахмате»

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SHMEL
SHMEL
22 апреля в 13:43
Как Севернй Корее,как вождь- так и все.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 апреля в 11:38
Очередь Шалимова.
112910415
112910415
22 апреля в 11:28
тут уже не до шуток - совет хозяина воспринимается как приказ !
побреются все, кроме врагов режима ...
ну, то есть, совсем все !
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 11:21
Постричься на ноль и играть на ноль - не одно и то же.
Байкал-38.
Байкал-38.
22 апреля в 11:17
На этом эстафета и прервалась! Хотя не удивлюсь если завтра весь Ахмат будет лысым.
Даже сами над собой смеются......
shlomo
shlomo
22 апреля в 11:05
Чем бы дети не тешились, лишь бы не....
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 11:03
скоро будут лысые улицы чечни))
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