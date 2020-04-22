«Динамо» пригласило телеведущего Соловьёва на свой матч после его критики

Московское «Динамо» пригласило телеведущего Владимира Соловьева на свой первый домашний матч со зрителями.

Ранее Соловьев заявил, что перестал поддерживать бело-голубых, так как с 2016 по 2017 год клуб тренировал специалист, «у которого сынок на Майдане прыгал», имея в виду украинца Юрия Калитвинцева.

Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьева к московскому «Динамо».

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Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:

— познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке;

— посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;

— приобрести клубную атрибутику;

— оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире «Динамо ТВ» прямо со стадиона.

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Наши двери открыты!