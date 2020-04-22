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«Динамо» пригласило телеведущего Соловьёва на свой матч после его критики

22 апреля 2020, 18:04

Московское «Динамо» пригласило телеведущего Владимира Соловьева на свой первый домашний матч со зрителями.

Ранее Соловьев заявил, что перестал поддерживать бело-голубых, так как с 2016 по 2017 год клуб тренировал специалист, «у которого сынок на Майдане прыгал», имея в виду украинца Юрия Калитвинцева.

Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьева к московскому «Динамо».

Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:

— познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке;
— посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;
— приобрести клубную атрибутику;
— оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире «Динамо ТВ» прямо со стадиона.

Наши двери открыты!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узнали об утерянном интересе Владимира @vrsoloviev Соловьева к московскому «Динамо». ⠀ Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы: — познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке; — посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб; — приобрести клубную атрибутику; — оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире #ДинамоТВ прямо со стадиона. ⠀ Наши двери открыты! ⠀ #ДинамоМосква #твоякоманДа

Публикация от ФК Динамо | FC Dynamo Moscow (@fcdm_official)

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Valeleo (раскрыть)
вчера в 08:47
У Соловья вроде дом в Италии
spartach091
spartach091
вчера в 06:45
Соловьёв г..... Н
Kuvan
Kuvan
вчера в 00:41
Нельзя пускать врага на стадион.
Valeleo
Valeleo ответ Dudikoff (раскрыть)
22 апреля в 21:48
Так живет в США и его обгаживает якобы.
баск
баск
22 апреля в 21:45
Невероятно стыдно за Динамо.

В сегодняшнем российском инфопространстве нет, наверное, персонажа более омерзительного и тошнотворного, чем этот Вечерний М....звон..

Ничего не поделаешь, как сидело у нас баранье безмозглое в руководстве клуба, так и сидят.
Dudikoff
Dudikoff
22 апреля в 21:37
Словоблудная 15ха и здесь переобулась. Топит за Динамо в майке Милана)
Сп62
Сп62 ответ Cap700 (раскрыть)
22 апреля в 20:52
В Спартаке отродясь такими болельщиками не пахло. Только этого нам не хватало.
minai
minai
22 апреля в 20:51
А ведь Владимир Арнольдыч врать не будет.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
22 апреля в 20:17
Зачем вообще слушать Соловья? Динамовское руководство своими действиями вызывает негатив.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 20:15, ред.
что теперь у динамиков новый тотем?)))))))
Байкал-38.
Байкал-38.
22 апреля в 20:12
Соловьёва пригласили, а как же В.Ковтун?
Я такого точно бы не пропустил!
свинина
свинина
22 апреля в 20:10
Русские.... как вы держитесь, чтобы не разломить ему будку?
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 20:01
Соловьёв как и Уткин тайные поклонники свиней Гыгыгы
Cap700
Cap700
22 апреля в 19:53
Разве можно приглашать болельщика спартака на свои матчи?
112910415
112910415
22 апреля в 19:30
видно не в курсе, что он нерукопожатный ..
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
22 апреля в 19:23
Под мастерской форма спартака? Гы-гы
VIPded
VIPded
22 апреля в 19:21
Васю Уткина бы сразу пригласить...)))
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 19:02
Пригласили Соловьёва но он не придёт не любит футбол.
drug01
drug01
22 апреля в 18:47
Встретимся на стадионе это самое главное! А игра покажет !!!!!
shlomo
shlomo
22 апреля в 18:46
Пусть пригласят....посмотрим какой будет следующий его комментарий...
CPS
CPS ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
22 апреля в 18:42
Гораздо больше.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
22 апреля в 18:41
Кстати, Соловей тот еще лицемер: до 2014 года критиковал царя, а сейчас вылизывает
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
22 апреля в 18:40
Позор динамовцам за это, в РФ полстраны не любят Соловья
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 18:30
Соловьев хуже Геббельса.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 18:29
Этим приглашением прославленный клуб только опозорит своё имя. Калитвинцев это имя, ветеран клуба больше заслуживает уважения, чем этот 7вон
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 18:15
Красиво динамики подкололи соловья.
Karabal
Karabal
22 апреля в 18:13
Не марайте хоть футбол этим сионистом.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 18:08
Перед началом матча :
- Алябьев ,"Соловей"!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Q-J-G (раскрыть)
22 апреля в 18:06
Мысли насчёт шаблонов, не?
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 18:06
Не пойду , никуда не пойду!!! Я не уверен , что правильно отреагирую. ( Хазанов)
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