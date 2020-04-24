Алешандре: «Стриг ногти в раздевалке и начальник „Спартака“ меня оскорбил»

Бывший защитник «Спартака» и сборной Бразилии Алешандре рассказал о поведении начальника команды Валерия Жиляева.

Я должен был подстричь ногти в раздевалке, чтобы выйти на игру. Ногти были длинными и начали беспокоить меня, когда я надел бутсы. Но был один сотрудник клуба (и это не Романцев), которому всё это жутко не понравилось. Он наругался на меня, оскорбил очень неприятными словами. Меня это задело и расстроило, ведь ноги – мой инструмент!

Он защищал свою работу, но делал это слишком грубо, пересёк грань. Я почувствовал, что он меня вообще не уважает. Был слишком расстроен, через два дня ушёл из клуба. Эта история стала одной из причин! А ещё – проблемы в семье. Плюс тот факт, что я не играл. Хотя я был готов играть! И я хотел играть. Не верьте тем, кто утверждает обратное.