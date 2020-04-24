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Алешандре: «Стриг ногти в раздевалке и начальник „Спартака“ меня оскорбил»

вчера, 14:05

Бывший защитник «Спартака» и сборной Бразилии Алешандре рассказал о поведении начальника команды Валерия Жиляева.

Я должен был подстричь ногти в раздевалке, чтобы выйти на игру. Ногти были длинными и начали беспокоить меня, когда я надел бутсы. Но был один сотрудник клуба (и это не Романцев), которому всё это жутко не понравилось. Он наругался на меня, оскорбил очень неприятными словами. Меня это задело и расстроило, ведь ноги – мой инструмент!

Он защищал свою работу, но делал это слишком грубо, пересёк грань. Я почувствовал, что он меня вообще не уважает. Был слишком расстроен, через два дня ушёл из клуба. Эта история стала одной из причин! А ещё – проблемы в семье. Плюс тот факт, что я не играл. Хотя я был готов играть! И я хотел играть. Не верьте тем, кто утверждает обратное.

Ранее уже о самом Алешандре рассказал бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 19:11
Какой только бред тут не прочтёшь
Clavан
Clavан
вчера в 17:22
Сейчас хочет в спартке работать.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:53
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 15:47
    Стриг ногти,потом начал грызть... на ногах...у начальника)))
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 15:42
    У каждого, кто сбежал из Спартака негатив о своих бывших. Часто у них это стало протекать. Гыгыгы
    Karabal
    Karabal
    вчера в 15:33
    Неужели ногти отрастил, чтобы от стада не отставать?
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    вчера в 15:13
    То есть до этого он довольно долго ходил в тапочках на босу ногу, ни о чем плохом не думал и вдруг трах-бах! надо одевать бутсы..
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 15:10
    Уже не знают что и выложить.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 14:56
    какая обидчивая и легкотравмируемая обезьянка)) а кто это такой то?)))
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    вчера в 14:50
    Жано: настраивал свой инструмент в раздевалке и начальник меня похвалил !
    Cap700
    Cap700
    вчера в 14:46
    Животное какое-то.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 14:36
    Он бы еще в попе поковырялся на людях.
    Aerobniy
    Aerobniy
    вчера в 14:35
    В спартаке были когда-то адекватные начальники.
    makkie
    makkie
    вчера в 14:35
    Кто такой Алешандре и как он оказался в Спаратке, загадка?
    Хотя в эпоху Червя и не таких кадров привозили.
    13ROS13
    13ROS13
    вчера в 14:27
    В спартаке большинство таких, чему тут удивляться.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    вчера в 14:11
    Не уважали,проблемы в семье,длинные ногти,через два дня ушёл...
    Кто его брал и кто его помнит?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 14:08
    Ногти как у орла были??? Ну чтоб на ветках сидеть можно было.
    Youngberg
    Youngberg
    вчера в 14:06
    и такое бывает, к сожаленью
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