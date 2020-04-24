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Кркич: «Для меня игроком номером один в „Барселоне“ был Роналдиньо»

вчера, 07:49

Экс-игрок «Барселоны» Боян Кркич признался, что наибольшее впечатление на него в каталонском клубе произвёл бразильский полузащитник Роналдиньо.

Для меня номером один был Роналдиньо. Он приехал и сделал «Барселону» сильнее, команда начала прогрессировать. Он, Месси и Ибрагимович – три феноменальных футболиста, но я выберу Роналдиньо.

Видя, как тренируется Месси, ты понимаешь, что он всегда стремится быть лучшим, он целиком сфокусирован на работе... Роналдиньо же и без этого желания, а просто с улыбкой на лице, показывал класс на поле.

Что касается Ибрагимоваича, у него был непростой период в «Барселоне». Но Златан был для меня примером, его выдающийся профессионализм очень помог мне. Прекрасный партнёр.

Напомним, недавно Роналдиньо выпустили под залог из парагвайской тюрьмы.

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Все комментарии
Кайзер Созе
Кайзер Созе ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 17:37
Судя по твоему описанию, ты понятие не имеешь кто такие гопники. Ты описал мажора-кайфожера
Трубадур
Трубадур
вчера в 14:40
У каждого свое мнение.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:29
Рональдиньо классический гопник,до утра в своем ресторане пьянствовал и развратничал с проститутками и приходил на трениррвки мертвым,поэтому выгнал его Пеп.Кркич завидует Месси,так как нормальный человек зная поведение гопника не будет восхищаться им.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:27
хороший игрок и не более)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:22
у каждого свой лучший игрок
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 08:17
Слава Богу, что не гном.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:13
Роналдиньо это волшебник футбола. Он не просто играл, он жил им, я ещё не видел игрока, что бы так радовался футболу, ну а техника просто космос.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:10
Рональдинио тоже не плохо.
Legend 6
Legend 6
вчера в 08:09
Да да, Роналдиньо в сланцах, прямо с пляжа после вечеринки приходил на тренировку)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:50
У каждого свое мнение...
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