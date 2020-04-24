Кркич: «Для меня игроком номером один в „Барселоне“ был Роналдиньо»

Экс-игрок «Барселоны» признался, что наибольшее впечатление на него в каталонском клубе произвёл бразильский полузащитник Роналдиньо.

Для меня номером один был Роналдиньо. Он приехал и сделал «Барселону» сильнее, команда начала прогрессировать. Он, Месси и Ибрагимович – три феноменальных футболиста, но я выберу Роналдиньо.

Видя, как тренируется Месси, ты понимаешь, что он всегда стремится быть лучшим, он целиком сфокусирован на работе... Роналдиньо же и без этого желания, а просто с улыбкой на лице, показывал класс на поле.

Что касается Ибрагимоваича, у него был непростой период в «Барселоне». Но Златан был для меня примером, его выдающийся профессионализм очень помог мне. Прекрасный партнёр.