Зинченко: «Многие говорят, что сборная Украины стала топовой»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины поделился мнением о жребии украинской команды в Лиге Наций. Украинцы сыграют в одной группе с Испанией, Германией и Швейцарией.

После жеребьёвки я разговаривал с партнёрами по «Манчестер Сити» – представителями этих команд. Мы сошлись во мнении, что сейчас многие топ-сборные испытывают проблемы. У них сейчас не те поколения. Сейчас с ними можно играть, особенно если сборная Украины будет на ходу. Нынешние Испания и Германия – уже не те, какими были ещё недавно. В свою очередь Швейцария также отличается от себя образца 2006 года, когда мы с ней играли. Сейчас почти весь её состав выступает в топ-чемпионатах. Каждый исполнитель – игрок мирового уровня.

Думаю, для украинских болельщиков Лига Наций будет интересной, также это хорошая проверка и для нас. Многие говорят, что сборная Украины стала «топом». Это ли не лучшая возможность подтвердить такие слова на деле?