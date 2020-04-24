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Зинченко: «Многие говорят, что сборная Украины стала топовой»

вчера, 06:36

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о жребии украинской команды в Лиге Наций. Украинцы сыграют в одной группе с Испанией, Германией и Швейцарией.

После жеребьёвки я разговаривал с партнёрами по «Манчестер Сити» – представителями этих команд. Мы сошлись во мнении, что сейчас многие топ-сборные испытывают проблемы. У них сейчас не те поколения. Сейчас с ними можно играть, особенно если сборная Украины будет на ходу. Нынешние Испания и Германия – уже не те, какими были ещё недавно. В свою очередь Швейцария также отличается от себя образца 2006 года, когда мы с ней играли. Сейчас почти весь её состав выступает в топ-чемпионатах. Каждый исполнитель – игрок мирового уровня.

Думаю, для украинских болельщиков Лига Наций будет интересной, также это хорошая проверка и для нас. Многие говорят, что сборная Украины стала «топом». Это ли не лучшая возможность подтвердить такие слова на деле?

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Все комментарии
Clavан
Clavан ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 14:43
Очень много слов и не все по делу.
Roman73
Roman73
вчера в 12:38, ред.
По крайней мере Украина никого не боится и играет свою игру.
Динамично и современно.
Они очень уверенно вышли в финальную часть Чемпионата Европы.
И В Украине , в отличие от нас не стонут по поводу жеребьёвок и прочих раскладов . Они хотят играть с сильнейшими , молодцом .
Cap700
Cap700
вчера в 11:43
В Лиге Наций и покажете свою топовость, а пока только гнилой базар.
Adepta
Adepta
вчера в 11:35, ред.
Многие это кто? Когуты из-пiд Конотопа?
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:24
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 08:19
    А украина великая страна, Зеленский самый влиятельный президент в мире!
    Youngberg
    Youngberg
    вчера в 08:12
    сколько не говори халва, во рту слаще не станет)
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 07:45
    Сашенька льстят тебе также как говорят Украина стала независимой.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 07:39
    Будут бороться за третье место.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 07:32
    Сам себя не похвалишь, кто ж еще похвалит то???
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 07:18
    ну наговорил то)) поглядим на поле как не те вас катать будут)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 06:39
    Чистой воды брехня...
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