Мальдини: «Я самый большой неудачник в истории»

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор «россонери» заявил, что чувствует себя неудачником, так как не смог добиться с командой побед во всех значимых финалах.

Считаю себя самым большим неудачником в истории футбола. У меня много достижений, но я проиграл три финала Лиги чемпионов, один суперкубок Европы, три межконтинентальных кубка, один чемпионат мира и один финал чемпионата Европы.

В 2006 году Липпи попросил меня поехать на чемпионат мира, и я ответил «нет», а потом они выиграли, и я подумал, что я неудачник.