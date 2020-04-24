Мальдини: «Я самый большой неудачник в истории»

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор «россонери» Паоло Мальдини заявил, что чувствует себя неудачником, так как не смог добиться с командой побед во всех значимых финалах.
Считаю себя самым большим неудачником в истории футбола. У меня много достижений, но я проиграл три финала Лиги чемпионов, один суперкубок Европы, три межконтинентальных кубка, один чемпионат мира и один финал чемпионата Европы.
В 2006 году Липпи попросил меня поехать на чемпионат мира, и я ответил «нет», а потом они выиграли, и я подумал, что я неудачник.
Однако накануне известный ресурс FourFourTwo включил Мальдини в свой топ-25 лучших игроков за последние 25 лет.