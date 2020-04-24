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Мальдини: «Я самый большой неудачник в истории»

вчера, 09:26

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор «россонери» Паоло Мальдини заявил, что чувствует себя неудачником, так как не смог добиться с командой побед во всех значимых финалах.

Считаю себя самым большим неудачником в истории футбола. У меня много достижений, но я проиграл три финала Лиги чемпионов, один суперкубок Европы, три межконтинентальных кубка, один чемпионат мира и один финал чемпионата Европы.

В 2006 году Липпи попросил меня поехать на чемпионат мира, и я ответил «нет», а потом они выиграли, и я подумал, что я неудачник.

Однако накануне известный ресурс FourFourTwo включил Мальдини в свой топ-25 лучших игроков за последние 25 лет.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:26
ты легенда не только италии, но и мирового футбола
Cap700
Cap700
вчера в 12:46
Это пройдет.
Ozabot
Ozabot
вчера в 11:51
Надо же, я и не знал, что он со сборной не взял золото. Жаль.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 11:04
Всё таки как не крути,а Чемпионат Мира - это показатель для любого супер игрока! Можно выиграть внутренние чемпионаты,кубки,даже Лигу Чемпионов(и не один раз!) - это всё не то.Многим великим этот статус чемпиона мира покоя не даёт.
ДСА
ДСА
вчера в 10:50
Его бы неудачи да всем.
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 10:38
да вроде и проиграл много,но и выиграл 5 лч
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 10:29
Таких как ты сейчас вообще нет...радуйся.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 10:24
Исходя из его слов он действительно неудачник.
ОПС
ОПС
вчера в 10:24
Нечего плакаться.
milanetto9
milanetto9
вчера в 10:16
многие игроки мечтают о такой неудачной карьере
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 09:58
2006 перекрыл бы все - надо было ехать.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:38
прибедняется))) отличная карьера!! предмет зависти!))
112910415
112910415
вчера в 09:30
всё довольно-таки относительно
Youngberg
Youngberg
вчера в 09:27
Не согласен с Мальдини
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