Хадсон-Одои: «Жду перехода Санчо в „Челси“, мне нравится играть с ним»

Полузащитник «Челси» заявил, что хавбеку дортмундской «Боруссии» нужно перейти в лондонский клуб.

Мы с Санчо очень близко дружим и общаемся каждый день. Он потрясающий игрок, показывает отличный сезон.

Мне нравится играть с ним. Мы выступали за сборную Англии во всех возрастах и всегда отлично взаимодействовали, легко находим друг друга на поле.

Не знаю, перейдет ли Санчо в «Челси», но мне бы этого хотелось. Было бы отлично, если бы он пришел, ведь наша связка никуда не делась.