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Хадсон-Одои: «Жду перехода Санчо в „Челси“, мне нравится играть с ним»

вчера, 08:52

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои заявил, что хавбеку дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо нужно перейти в лондонский клуб.

Мы с Санчо очень близко дружим и общаемся каждый день. Он потрясающий игрок, показывает отличный сезон.

Мне нравится играть с ним. Мы выступали за сборную Англии во всех возрастах и всегда отлично взаимодействовали, легко находим друг друга на поле.

Не знаю, перейдет ли Санчо в «Челси», но мне бы этого хотелось. Было бы отлично, если бы он пришел, ведь наша связка никуда не делась.

Тем временем появилась информация, что «Боруссия» снизила трансферную стоимость Санчо

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Все комментарии
Clavан
Clavан
вчера в 13:42
Зулус земляка ждет.
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:16
Ну ждать можно долго))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:23
как знать, как знать))))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:04
Два негра найдут взаимопонимание.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:58
Мало ли что ждёшь)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:53
Найдут общий язык...
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