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Невилл: «Мы немного увлекаемся высокопарными разговорами о Санчо»

сегодня, 13:15

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо рано причислять к топ-футболистам.

Честно говоря, мы немного увлекаемся разговорами о Санчо. Я думаю, что у нас есть удивительная группа молодых английских игроков. Но мы должны учитывать и бразильских игроков, аргентинских, немецких, бельгийских, мы не единственная страна в мире.

В Англии у нас было золотое поколение. Бекхэм, Джеррард, Лэмпард, Руни. А у бразильцев были Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо. Это что тогда? Платиновое поколение? В других странах есть мировые звезды. В Аргентине есть Агуэро, Игуаин, Месси, Ди Мария, насколько они хороши по сравнению с Санчо? Санчо рядом не стоит с этими футболистами.

Тем временем «Боруссия» снизила трансферную стоимость Санчо

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:54
очень странно это слышать)
CPS
CPS
сегодня в 14:16
Сначала поднимут, потом больно уронят.
Clavан
Clavан
сегодня в 13:19
Верно сказал.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:18
Сильно приземлил парня.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:17
Конечно рано причислять
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