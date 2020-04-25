Невилл: «Мы немного увлекаемся высокопарными разговорами о Санчо»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что полузащитника «Боруссии» рано причислять к топ-футболистам.

Честно говоря, мы немного увлекаемся разговорами о Санчо. Я думаю, что у нас есть удивительная группа молодых английских игроков. Но мы должны учитывать и бразильских игроков, аргентинских, немецких, бельгийских, мы не единственная страна в мире.

В Англии у нас было золотое поколение. Бекхэм, Джеррард, Лэмпард, Руни. А у бразильцев были Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо. Это что тогда? Платиновое поколение? В других странах есть мировые звезды. В Аргентине есть Агуэро, Игуаин, Месси, Ди Мария, насколько они хороши по сравнению с Санчо? Санчо рядом не стоит с этими футболистами.