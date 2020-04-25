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Стерлинг: «Есть только один игрок, футболку которого я хочу заполучить»

сегодня, 11:46

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал, что хочет заполучить футболку лишь одного футболиста.

Я коллекционер футболок, но пока не повесил ни одной на своей стене. Мне не нравится, когда люди приходят в мой дом и узнают, что я футболист. Мне нравится поддерживать образ моего дома более семейным.

Но наверняка, когда я закончу с футболом, у меня будет много футболок на выбор. Я выберу свои любимые и сделаю комнату трофеев и футболок знаменитых игроков.

Есть только один игрок, футболку которого я действительно хочу заполучить, и это Месси. Когда мы играли в Барселоне, я взял футболку у Неймара. Думаю, что это первая футболка, которую я когда-либо просил.

Также недавно Стерлинг прокомментировал возможное возвращение в «Ливерпуль». 

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:26
И это Месси) Понятно все с тобой! А что, с Криштиану не судьба обменяться футболками?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:20
Понимает человек в футболе.
Karabal
Karabal
сегодня в 13:10
Еще есть возможность.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 13:10
Лучше заполучи носки гномика, он там допинг прячет. Аха-ха)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 12:32
Все матчи будет начинать на скамейке запасных ?...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:31
от Артёма Дзюбы с молью ему надо впарить...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 12:21
Странно, я думал назовет Яя Туре
Трубадур
Трубадур
сегодня в 12:15
Солидная коллекция.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:10
Хочешь - получишь
AgentART
AgentART
сегодня в 12:04
Игнашевич недавно торговал футболкой, только вряд ли она кого-то заинтересует.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:03
если чемпионаты когда-нибудь таки начнутся, то боюсь Месси уже все, не вернется в основу
BBK33
BBK33
сегодня в 12:00
Знаменитых футболистов всегда узнают только у них дома))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:58
попроси )он тебе не откажет))
Carradona
Carradona
сегодня в 11:49
Пока думаешь в шкафу моль съест ))
beefs
beefs
сегодня в 11:48
желание когда-нибудь исполнится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:47
Ладно хоть один есть...
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