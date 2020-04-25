Стерлинг: «Есть только один игрок, футболку которого я хочу заполучить»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал, что хочет заполучить футболку лишь одного футболиста.

Я коллекционер футболок, но пока не повесил ни одной на своей стене. Мне не нравится, когда люди приходят в мой дом и узнают, что я футболист. Мне нравится поддерживать образ моего дома более семейным.

Но наверняка, когда я закончу с футболом, у меня будет много футболок на выбор. Я выберу свои любимые и сделаю комнату трофеев и футболок знаменитых игроков.

Есть только один игрок, футболку которого я действительно хочу заполучить, и это Месси. Когда мы играли в Барселоне, я взял футболку у Неймара. Думаю, что это первая футболка, которую я когда-либо просил.