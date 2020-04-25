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Маркао: «Не ожидал, что забью по два мяча „Арсеналу“ и „Спортингу“»

сегодня, 10:58

Бразильский экс-нападающий «Спартака» Маркао поделился воспоминаниями о своих дублях, оформленных в матчах Лиги чемпионов с «Арсеналом» и «Спортингом».

Слушайте, даже я не ожидал, что забью по два гола им! Но у нас была реально классная команда. Когда у меня появилась возможность перейти в «Спартак», я был реально счастлив. Хотя времена были другими. В газетах почти ничего не писали о России. Я совсем чуть-чуть знал о вашем футболе лишь потому, что Робсон играл в «Спартаке», да и некоторые друзья прошли через российский чемпионат. Но всё равно время кардинально отличалось от сегодняшних дней, когда по всему миру играет огромное количество бразильцев. А знаете, что самое интересное?

Меня изначально вообще не планировали брать в «Спартак»! Хотели взять Алешандре Лопеса, он был главной целью клуба. Когда мы приехали вместе, с Алешандре были готовы подписать контракт сразу же, по поводу меня не было вообще никакой конкретики. Тогда наш агент сказал: «Хорошо. Алешандре подпишет с вами соглашение. Но я хочу, чтобы вы дали шанс и Маркао. Пусть пройдёт у вас просмотр». Слава богу, я был в порядке, хорошо играл в Бразилии, находился в форме. Но в «Спартаке» мне пришлось тренироваться и доказывать примерно две недели. Лишь после этого предложили контракт. Я был очень рад! А ещё помню, что тогда, в июле или августе, было ужасно холодно. 

За московский клуб Маркао провёл 24 матча и забил 7 мячей.

Ранее своими воспоминаниями о «Спартаке» поделился другой бразилец Алешандре

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:14
Есть чем гордиться
ziborock
ziborock
сегодня в 12:21
Спортинг и Арсенал были обыграны со счетом 7:2!
Karabal
Karabal
сегодня в 11:06
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 11:05
    бывает)) вон и аршавин 4 забивал))
    13ROS13
    13ROS13
    сегодня в 11:00
    Всякое бывает, когда не ждешь.
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