Агент Трабукки представил сборную России после указа Путина о гражданстве

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сегодня, 12:39

Футбольный агент Марко Трабукки в своем твиттере опубликовал состав сборной России из легионеров, выступающих в российской Премьер-Лиге, после подписанного президентом РФ Владимиром Путиным закона об упрощении получения российского гражданства.

«Гильерме, Марио Фернандес, Жиго, Уремович, Виктор Алварес, Рикарду Алвеш, Исмаэл Силва, Жоаозиньо, Вандерсон, Дриусси, Деспотович», — написал Трабукки.

Напомним, что 24 апреля Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России, согласно которому получить российский паспорт иностранцы могут без отказа от своего предыдущего гражданства.