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Агент Трабукки представил сборную России после указа Путина о гражданстве

сегодня, 12:39

Футбольный агент Марко Трабукки в своем твиттере опубликовал состав сборной России из легионеров, выступающих в российской Премьер-Лиге, после подписанного президентом РФ Владимиром Путиным закона об упрощении получения российского гражданства.

«Гильерме, Марио Фернандес, Жиго, Уремович, Виктор Алварес, Рикарду Алвеш, Исмаэл Силва, Жоаозиньо, Вандерсон, Дриусси, Деспотович», — написал Трабукки.

Напомним, что 24 апреля Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России, согласно которому получить российский паспорт иностранцы могут без отказа от своего предыдущего гражданства.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:18
Пусть сыграет сборная этих легионеров с нашей , тогда будет понятно , а нам будет с кого поржать
112910415
112910415
сегодня в 14:07
непереводимый итальянский юмор
Брулин
Брулин
сегодня в 13:29
Троллинг 99 уровня!
Молодец!
Adepta
Adepta
сегодня в 13:14
У нас свои граждане паспорт получить годами не могут.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 13:03
Только гея еще в сборной не хватало.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 13:00
Даже смеяться лень.
beefs
beefs
сегодня в 12:48
и кому нужна эта сборная
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:43
бред безумного!!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:40
Фигня на постном масле....
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