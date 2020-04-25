Агент Трабукки представил сборную России после указа Путина о гражданстве

Футбольный агент Марко Трабукки в своем твиттере опубликовал состав сборной России из легионеров, выступающих в российской Премьер-Лиге, после подписанного президентом РФ Владимиром Путиным закона об упрощении получения российского гражданства.
«Гильерме, Марио Фернандес, Жиго, Уремович, Виктор Алварес, Рикарду Алвеш, Исмаэл Силва, Жоаозиньо, Вандерсон, Дриусси, Деспотович», — написал Трабукки.
Напомним, что 24 апреля Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России, согласно которому получить российский паспорт иностранцы могут без отказа от своего предыдущего гражданства.
Молодец!
Молодец!