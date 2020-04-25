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Вудворд: «Нашим приоритетом является успех команды»

сегодня, 11:20

Исполнительный вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о предстоящей трансферной кампании английского клуба. 

Ни у кого не должно быть никаких иллюзий по поводу масштаба проблем, с которыми сталкиваются в футболе. Такие ситуации серьезно повлияют на все клубы, включая нас. Это касается и трансферного рынка. 

Как и всегда, нашим приоритетом является успех команды, но нужно смотреть, как проблема повлияет на всю футбольную отрасль, включая временные рамки трансферного окна и более широкую финансовую картину, прежде чем мы сможем говорить о возвращении к нормальной жизни. 

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
сегодня в 12:18
И это хорошо.
Climent
Climent
сегодня в 12:11
А как по другому?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:09
Типа намекнул не стоит много ждать
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:36
хороший приоритет, однако)
BBK33
BBK33
сегодня в 11:27
Похоже, у Глейзеров начал меняться цвет икорки, Эдик 59т...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:25
и это верно!!
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