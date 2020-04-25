Вудворд: «Нашим приоритетом является успех команды»

Исполнительный вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о предстоящей трансферной кампании английского клуба.

Ни у кого не должно быть никаких иллюзий по поводу масштаба проблем, с которыми сталкиваются в футболе. Такие ситуации серьезно повлияют на все клубы, включая нас. Это касается и трансферного рынка.

Как и всегда, нашим приоритетом является успех команды, но нужно смотреть, как проблема повлияет на всю футбольную отрасль, включая временные рамки трансферного окна и более широкую финансовую картину, прежде чем мы сможем говорить о возвращении к нормальной жизни.