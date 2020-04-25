Управляющий директор Серии А выступил за возобновление чемпионата

Repubblica приводит слова управляющего директора Серии А Луиджи Де Серво, который прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии.

Отказаться от возобновления чемпионата — это значит стать трансферной площадкой для иностранных клубов, которые будут покупать наших ведущих игроков по сниженным ценам. Игроки будут терять зарплату, клубы будут пользоваться ситуацией, а наши главные таланты — эмигрировать.