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Управляющий директор Серии А выступил за возобновление чемпионата

сегодня, 11:33

Repubblica приводит слова управляющего директора Серии А Луиджи Де Серво, который прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии

Отказаться от возобновления чемпионата — это значит стать трансферной площадкой для иностранных клубов, которые будут покупать наших ведущих игроков по сниженным ценам. Игроки будут терять зарплату, клубы будут пользоваться ситуацией, а наши главные таланты — эмигрировать. 

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:42, ред.
Все хотят доиграть чемпионат.

Но не раньше чем стабилизируется обстановка с пандемией.

По данным Департамента гражданской защиты Италии, за последние 24 часа в Италии умерли 464 пациента с COVID-19 против 437 днем ранее.

За сутки зафиксировали 2 646 новых случаев инфицирования коронавирусом,
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:32
Ждём с нетерпением.
Adepta
Adepta
сегодня в 12:13
Правильное решение.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:57
наверное так и есть ))но вариантов множество))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:35
Чемпион должен быть честным...
Youngberg
Youngberg
сегодня в 11:34
спорный вопрос, посмотрим
shlomo
shlomo
сегодня в 11:33
Молодцы.....нужно доигрывать
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