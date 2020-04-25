Управляющий директор Серии А выступил за возобновление чемпионата

Repubblica приводит слова управляющего директора Серии А Луиджи Де Серво, который прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии.
Отказаться от возобновления чемпионата — это значит стать трансферной площадкой для иностранных клубов, которые будут покупать наших ведущих игроков по сниженным ценам. Игроки будут терять зарплату, клубы будут пользоваться ситуацией, а наши главные таланты — эмигрировать.
Но не раньше чем стабилизируется обстановка с пандемией.
По данным Департамента гражданской защиты Италии, за последние 24 часа в Италии умерли 464 пациента с COVID-19 против 437 днем ранее.
За сутки зафиксировали 2 646 новых случаев инфицирования коронавирусом,
Но не раньше чем стабилизируется обстановка с пандемией.
По данным Департамента гражданской защиты Италии, за последние 24 часа в Италии умерли 464 пациента с COVID-19 против 437 днем ранее.
За сутки зафиксировали 2 646 новых случаев инфицирования коронавирусом,