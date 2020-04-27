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Верратти: «Некоторые говорят, что мы в ПСЖ из-за денег, но это не так»

сегодня, 00:17

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти разочарован, что многие считают, что футболисты переходят в ПСЖ из-за денег.

Некоторые игроки говорят мне: «Поговори с президентом ПСЖ, мы хотим играть за этот клуб».

ПСЖ входит в топ-8 клубов мира, многие футболисты хотят выступать за нас. Некоторые говорят, что мы в ПСЖ из-за денег, но это не так. Из-за денег футболисты играют в Китае.

Если ты переходишь в ПСЖ, то ставишь перед собой цель победить в Лиге чемпионов. Выиграть этот турнир в ПСЖ ценнее, чем в любом другом клубе.

Ранее Верратти стал рекордсменом парижского клуба по количеству матчей в еврокубках.

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Все комментарии
13ROS13
13ROS13
сегодня в 01:42
Победами в кубках не отмечены.
juvenale
juvenale
сегодня в 01:00
смешно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:41
Верратти:«Некоторые говорят, что мы в ПСЖ из-за денег, но это не так........мы в ПСЖ из-за больших денег.»
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:32
По ходу и кормёжка бесплатная.
marvel777
marvel777
сегодня в 00:23
это не так,мы в ПСЖ из-за очень больших денег
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:18
ну почти поголовно))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 00:17
из-за денег, но не все
Не спартак
Не спартак
сегодня в 00:17
а из-за чего же?
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