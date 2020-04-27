Верратти: «Некоторые говорят, что мы в ПСЖ из-за денег, но это не так»

Полузащитник ПСЖ разочарован, что многие считают, что футболисты переходят в ПСЖ из-за денег.

Некоторые игроки говорят мне: «Поговори с президентом ПСЖ , мы хотим играть за этот клуб».

ПСЖ входит в топ-8 клубов мира, многие футболисты хотят выступать за нас. Некоторые говорят, что мы в ПСЖ из-за денег, но это не так. Из-за денег футболисты играют в Китае.