Алехандро Гомес: «Приостановка Лиги чемпионов разочаровывает»

Полузащитник «Аталанты» в общении с Фабио Каннаваро во время прямого эфира в Instagram заявил, что разочарован приостановкой Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса. Также Гомес отметил, что «Аталанте» повезло с соперником в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в этом раунде ЛЧ представители Бергамо выбили из соревнований «Валенсию».

Приостановка турнира разочаровывает. Мы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и занимаем четвертое место в Серии А, так что мы находимся на хорошей позиции.

Нам немного повезло, что нам попалась «Валенсия» в жеребьевке, поскольку они находились на нашем уровне. Если бы мы играли с «Ливерпулем», все могло сложиться по-другому.