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Алехандро Гомес: «Приостановка Лиги чемпионов разочаровывает»

вчера, 21:42

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес в общении с Фабио Каннаваро во время прямого эфира в Instagram заявил, что разочарован приостановкой Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса. Также Гомес отметил, что «Аталанте» повезло с соперником в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в этом раунде ЛЧ представители Бергамо выбили из соревнований «Валенсию».           

Приостановка турнира разочаровывает. Мы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и занимаем четвертое место в Серии А, так что мы находимся на хорошей позиции.     

Нам немного повезло, что нам попалась «Валенсия» в жеребьевке, поскольку они находились на нашем уровне. Если бы мы играли с «Ливерпулем», все могло сложиться по-другому.             

Отметим, ранее Гомес высказался о наставнике «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

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Все комментарии
vrfxfacqzh4y
vrfxfacqzh4y
вчера в 23:40
Лига чемпионов уже превратился в коррупционный проект. Достаточно вспомнить три подряд так называемые победы реала в этом гадюшнике под назваением лига ч. Здравомыслящие люди перестали смотреть это состязание денежных мешков!
beefs
beefs
вчера в 23:25
никого не радует нынешняя обстановка
Youngberg
Youngberg
вчера в 23:14
Ну не радует же..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:08
Лацио набрали хороший ход, перерыв может пойти им не на пользу
DanjaG
DanjaG
вчера в 23:04
Время такое.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:02
немного странно)) но мы не можем на это ни как повлиять))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:32
Врачам и фармацевтам. Квасят капусту и в ус не дуют)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 22:32
Чакиры, Скамины и Оливеры устали, им нужно отдохнуть. Аха-ха)
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 21:50
Время такое.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:43
А кому щас легко?
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