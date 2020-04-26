Роббен: «Задумывался о возобновлении карьеры»

Бывший полузащитник «Баварии» рассказал, что у него были мысли о возобновлении карьеры.

Сначала я не скучал по футболу. Но потом настал период, когда я снова загорелся. Я начал думать о том, что мне хочется играть еще.

Время от времени это чувство появляется снова. Возможно, так будет всегда, потому что я спортсмен.

На данный момент у меня нет каких-то конкретных планов на будущее.