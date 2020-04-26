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Роббен: «Задумывался о возобновлении карьеры»

вчера, 23:14

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал, что у него были мысли о возобновлении карьеры.

Сначала я не скучал по футболу. Но потом настал период, когда я снова загорелся. Я начал думать о том, что мне хочется играть еще.

Время от времени это чувство появляется снова. Возможно, так будет всегда, потому что я спортсмен.

На данный момент у меня нет каких-то конкретных планов на будущее.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Aerobniy (раскрыть)
сегодня в 00:23
В Зените свои деньги отработали Данни, Иванович и Жирков.
Остальные просто у кормушки. Так что я бы не радовался.
Aerobniy
Aerobniy ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 00:12
От Зенита хоть не стыдно, вот если бы от цска или спартака, то он бы оскорбился.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 00:11
Спорный вопрос, здоровья дороже.
Legend 6
Legend 6
вчера в 23:40
Ждет предложение от Зенита.
Karabal
Karabal
вчера в 23:39
Можно было еще поиграть.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:25
наверное этому подвержены почти все)))
drug01
drug01
вчера в 23:22
Отдохнул и снова давай на поле!!!!!
beefs
beefs
вчера в 23:16
что о ты, дружочек, запутался
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