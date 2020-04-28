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Сафонов: «Бердыев не завидует Слуцкому, что тот возглавил „Рубин“»

сегодня, 10:31

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о бывшем главном тренере «Рубина» Курбане Бердыеве, который в настоящее время находится без работы.

Из «Рубина» Бердыев ушёл не без обиды? Со стороны кажется, что да. Звали под одни условия, обещали что-то. А потом между ним и Саймановым какая-то кошка пробежала – внутренний конфликт. И всё. Он думал, что ему академию «Рубина» дадут, хотел молодёжью заниматься, но и этого не получилось.

Как он отнёсся к тому, что команду возглавил Слуцкий? Не думаю, что какая-то зависть есть. Просто смотрит со стороны – получится или нет. А чему завидовать? Что, Слуцкому какое-то сверхфинансирование выделили? Нет. Сейчас везде с деньгами задница. Если бы Слуцкий с «Рубином» чемпионом стал, тогда ещё можно было переживать. Вроде – ты ушёл, а после тебя наладилось. А так, на 13-м месте «Рубин» финиширует или на 14-м – какая разница? Другое дело, что с этими игроками, которые сейчас у Слуцкого есть, Курбан, думаю, за «пятёрку» бы боролся.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:47
на пенсии уже можно наблюдать окружающую жизнь без эмоций ...
Йабуба
Йабуба ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 13:10
Хоть бы что про коней написали. Ведь они теперь под крылом государственного банковского сектора ВЭБ. И государственного аэрофлота и государственных Россетей. Разве они не интересны? Есть ведь немного и у них болельщиков.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:44
Что то сегодня Сафонов разговорился не на шутку
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:05
Было бы кому завидовать, да и чему). От Сайманова не ожидал..будучи не в столь отдаленных местах Бекиевич помогал его семье. Не делай добра, не получишь овна..
VIPded
VIPded
сегодня в 11:31
Поиздержался шаман, жаба давит...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:02
ты сам всё за всех решаешь? ой молодец))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:47
Туркмен выжал всё из Рубина и почти обанкротил так, что он должен Слуцкому сочувствовать.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 10:46
Кто знает, что у него на душе?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:33
А смысл завидовать ФНЛу?
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:33
да, не позавидуешь, точняк
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