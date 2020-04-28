Кечинов: «Согласен с Федуном во мнении о досрочном завершении сезона»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном возобновлении сезона РПЛ .

Сейчас нет смысла гадать на кофейной гуще, что и как будет с чемпионатом и Кубком. Нужно, чтобы сначала жизнь нормализовалась и вернулась в прежнее русло. Уже потом будем думать о том, как и что доигрывать. Согласен с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном (функционер одним из первых заявил, что сезон нужно завершить досрочно, — прим.) относительно того, что нормально завершить сезон уже не получится. Статистика вообще не радует, количество заболевших постоянно растет...