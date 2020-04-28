ГлавнаяНовости

Кечинов: «Согласен с Федуном во мнении о досрочном завершении сезона»

сегодня, 09:17

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном возобновлении сезона РПЛ.

Сейчас нет смысла гадать на кофейной гуще, что и как будет с чемпионатом и Кубком. Нужно, чтобы сначала жизнь нормализовалась и вернулась в прежнее русло. Уже потом будем думать о том, как и что доигрывать. Согласен с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном (функционер одним из первых заявил, что сезон нужно завершить досрочно, — прим.) относительно того, что нормально завершить сезон уже не получится. Статистика вообще не радует, количество заболевших постоянно растет...

Все новости
Сафонов: «Бердыев не завидует Слуцкому, что тот возглавил „Рубин“»
Сегодня, 10:31 Комментарии2
Игнашевич назвал двух самых сильных игроков РПЛ
Сегодня, 10:26 Комментарии3
Орещук: «Карреру предлагали „Динамо“ несколько раз»
Сегодня, 10:04 Комментарии4
«Перемены просто потрясающие!» — Булыкин о жизни на карантине
Сегодня, 09:53 Комментарии7
Игнашевич признался, что хотел бы возглавить сборную России
Сегодня, 09:23 Комментарии6
Игнатьев: «К концу мая станет понятно, стоит ли доигрывать сезон РПЛ»
Сегодня, 09:13 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DanjaG
DanjaG
сегодня в 09:51
Нет уж, пердив, так пердив.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:48
    FROLL 001
    FROLL 001 ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 09:47
      Литейный 4
      Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 09:33
        Литейный 4
        Литейный 4
        сегодня в 09:31
        Как свиньи не хотят в Пердив. Им бы оставить так как есть. Гыгыгы
        oFANATo
        oFANATo
        сегодня в 09:19
        Началось в деревне утро.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100