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Игнатьев: «К концу мая станет понятно, стоит ли доигрывать сезон РПЛ»

сегодня, 09:13

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ.

Главная организация в структуре европейского футбола — это УЕФА. Ее руководители ближе к эпицентру событий и лучше знают, как развивается ситуация с коронавирусом. Сейчас с их стороны есть определенные послабления, и они дают возможность действовать на местах по ситуации. Нужно исходить из реального положения дел в нашей стране. Но если будет возможность доиграть сезон и решить все споры спортивным образом, то ею непременно нужно воспользоваться. Не надо сейчас торопиться с решениями. Думаю, к концу мая станет понятно, как развивается эпидемиологическая ситуация и что нам делать с чемпионатом.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:03
решения должны приниматься на местах! а не в угоду уефа!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:39
От Игнатьева ни чего не зависит .
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:20, ред.
Ждём 25 мая, не раньше.
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