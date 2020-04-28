Игнатьев: «К концу мая станет понятно, стоит ли доигрывать сезон РПЛ»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ .

Главная организация в структуре европейского футбола — это УЕФА . Ее руководители ближе к эпицентру событий и лучше знают, как развивается ситуация с коронавирусом. Сейчас с их стороны есть определенные послабления, и они дают возможность действовать на местах по ситуации. Нужно исходить из реального положения дел в нашей стране. Но если будет возможность доиграть сезон и решить все споры спортивным образом, то ею непременно нужно воспользоваться. Не надо сейчас торопиться с решениями. Думаю, к концу мая станет понятно, как развивается эпидемиологическая ситуация и что нам делать с чемпионатом.